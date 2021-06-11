俄羅斯一隻年僅一歲大的薩摩耶幼犬「艾卡」（Aika）上月21日「逃家」後，在北極冰原上流浪逾一周，奇蹟似的被破冰船發現救起，船員們透過手機與當地居民聯繫，最終將小艾卡安全送回家。

綜合外媒報導，亞歷山大桑尼科夫號破冰船的船長Yegor Agapov表示，當破冰船駛向鄂畢灣碼頭時，在冰原深處發現了全身雪白的艾卡，搖著尾巴小心翼翼的在冰上行走，並且緩緩靠近船的一側。

畫面中可見，破冰船上的人員不斷出聲吸引艾卡的注意，還丟出食物引誘牠，最後工作人員放下梯子，引導艾卡上船，赫然發現牠的身上除了細碎的冰渣之外，腳掌也被鋒利的冰層劃傷，看起來在冰面上流浪了一段時間。

Lost dog is rescued by ship crew after walking through Arctic ice for a week https://t.co/8RCh2ho6Rt pic.twitter.com/mkjyHBhdCs — The Mirror (@DailyMirror) June 10, 2021

導航助理Evgeny Nagibin指出，後來透過手機與當地居民建立了聯繫，並且找到艾卡的飼主，將牠安全送回家。

飼主透露，艾卡在上月21日時獨自逃家，眾人在村子內遍尋多日未果，原以為牠可能從冰裂處落水，再也回不了家，沒想到竟意外被破冰船人員救起，直呼艾卡相當幸運，居然能在北極冰層上生存逾一周。

而命大的艾卡回家後，因為連日來的擔驚受怕，情緒總算得以放鬆，睡上一整天就恢復了食慾和原本開朗的模樣，但飼主也坦言，「歷劫歸來的艾卡不敢離我們太遠，也不再貿然的衝出家門」。