大陸一名53歲孫姓男子聽信偏方，以為生吞青蛙就能強身健體，結果一口氣狂嗑5隻，不幸感染寄生蟲，讓他在鬼門關前走一回，嚇得直呼「以後再也不敢了！」

綜合陸媒報導，家住浙江省杭州市餘杭區的孫男，日前突然出現打寒顫的情況，並且還有發熱、無力等症狀，一度高燒至40度。孫男起初到當地醫院就診，體溫短暫恢復正常，但幾天後又開始發高燒，家人只好將他送到浙大醫院進一步治療。

醫師表示，孫男入院時體溫相當高，肺部斷層掃描顯示「雙肺多發結節，且雙肺下葉纖維灶」，並在孫男體內發現曼氏裂頭絛蟲（Spirometra mansoni），確定一切都是寄生蟲感染所致。

在醫師的詳細追問下，孫男才坦承，曾聽村子裡的人說「生吞青蛙可以強身健體」，他就想說試試看，加上天氣回暖，常年在田裡務農的他，抓幾隻青蛙不成問題，「我一共抓了5隻青蛙，體格都蠻小的，一隻差不多一根大拇指長短」，但因為吃完後和發病相隔數日，感覺沒什麼相關聯就忽略了。

所幸經過抗寄生蟲的治療，孫男已經康復出院，但他也坦承「以後不敢再亂吃東西了！」