家裡多住了一個人，居然沒有人發現。印度喀拉拉邦帕拉克卡德縣一名18歲少女，10年前突然失蹤，家人一直找不到她，以為她可能遭遇不測，沒想到近日少女離奇出現，才知道這10年來，她一直住在男友的房間裡，而且男友的家人完全不知道。

根據《新印度快報》報導，帕拉克卡德縣(Palakkad)阿伊魯爾村(Ayilur)一名18歲少女薩吉塔(Sajitha)，2010年2月2日離家後就離奇失蹤，家人多年來都找不到她，以為薩吉塔可能和男人私奔至外地，或是已經死亡，因此感到非常傷心。

直到近日才在34歲男子拉曼(Rahman)家中發現薩吉塔，讓所有人都非常詫異，進一步了解得知，薩吉塔18歲時愛上住在同一條街的拉曼，兩人偷偷交往，並未讓家人知道，由於他們擔心雙方家人會反對這段戀情，因此薩吉塔便離家住進拉曼家，躲在他的房間裡生活。

拉曼同住的家人有父母及姊姊，但他們卻完全不知道，家裡竟多住了一個人，其家人透露，拉曼平時會將房門上鎖，由於他是一名電工人員，甚至還在房門加裝特殊鎖系統，並要求家人不准進他房間，脾氣也變得相當暴躁，認為拉曼的古怪行為可能患有憂鬱症問題，豈料竟是在家偷藏女友。

拉曼提到，房間只有一扇窗戶，薩吉塔若有需求，可從窗戶跳出來，平時他會偷帶食物進房間和女友一起享用，如果女友生病了，他就會幫忙買藥給她吃，「薩吉塔只在晚上出去上廁所及洗澡，我還在房裡安裝了一台電視，讓女友消磨時間」。

面對新冠肺炎來襲，拉曼因此無法工作，也沒辦法給父母孝親費，導致他與家人鬧得不愉快，拉曼表示「由於我沒有了收入，在家吃飯讓父母很不滿，他們甚至只給我吃白飯而已，讓我與女友面臨食物問題」，因此他與女友便於今年3月離家在外租屋。

拉曼家人發現他失蹤後，趕緊報警找人，才讓整起事件曝光。而薩吉塔的家人才發現，女兒並沒有死，不過對於拉曼一家不知此事，抱持懷疑的態度，認為拉曼全家人都在說謊。薩吉塔則表示，「男友把我照顧的無微不至，白天時我會戴上耳機看電視，家中若沒有人，就會偷偷跑出來透氣」，最終拉曼與薩吉塔出庭應訊後，法院允許他們繼續在一起。