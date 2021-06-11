馬來西亞霹靂州一名工人在私人土地進行施工，過程中在附近的灌木叢裡，發現了一條100公斤的蟒蛇，嚇得他趕緊報警求助，而消防員抵達後，由於蟒蛇的體型非常大，因此他們便利用挖土機捕蛇，並交給野生動物保護及國家公園局處理，而蟒蛇的模樣曝光後，也引發網友討論。

根據《馬來西亞前鋒報》報導，霹靂州拉律峇登司南馬縣(Selama)一名工人在私人土地上，進行拆除道路建設工程，沒想到意外在一旁的灌木叢裡，發現了一條巨蟒剛生完蛋，長達5公尺，嚇得他們趕緊報警求助，8名消防員獲報後趕往現場。

由於巨蟒體型非常大，消防員便利用工地裡的怪手，將巨蟒捉進籠裡，消防局主任莫哈默(Mohd Nor Khairi Johari)表示，由於巨蟒並未做出攻擊行為，因此捉捕過程只花了20分鐘，而這一條巨蟒也是該局目前抓過最大條的蟒蛇，之後便交由野生動物保護及國家公園局(Perhilitan)處理。

野生動物保護及國家公園局主任尤索夫(Yusoff Shariff)透露，這一條巨蟒是網紋蟒，被捕時身體就已非常虛弱，最終不幸過世。網紋蟒又稱網目錦蛇、霸王蛇、網蟒，為世上最大的蛇之一，最長可達990公分，體重重達100多公斤以上，大多出沒於熱帶雨林與耕地等，主要生存在幅員廣闊又易於藏匿的環境，是一種中高產值的經濟動物，肉不僅吃起來像雞肉，皮還可以做成高價皮革。