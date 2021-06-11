大陸福建一群漁民日前在沙埔鎮江下村蠣坑海域進行作業時，發現了6隻擱淺的海豚，在淤泥中不斷掙扎，趕緊向相關單位求助，為了防止海豚再度擱淺，漁民便開船將海豚載至海外放生，神奇的是，海豚游進海裡後，在船邊久久不肯離開，似乎在向漁民們道謝。

綜合陸媒報導，福建一群漁民本月10日至沙埔鎮江下村蠣坑海域進行作業，發現有幾條大魚不斷在岸邊的淤泥中掙扎，一行人走進一看驚覺，竟是6隻擱淺的海豚，由於海豚屬於二級保護動物，於是他們趕緊向當地政府通報尋求協助。

當地警察及相關單位人員趕往現場，先是對海豚進行保護，專業人員檢查後發現，這6隻海豚全身為黑灰色，肚皮則呈現白色，體長約1公尺左右，重約6、70公斤，並沒有發現外傷，猜測牠們可能是因為迷路而導致擱淺，期間為了防止海豚身體過乾，漁民還幫忙沖水保持牠們的皮膚濕潤。

由於6隻海豚擱淺的附近海域較淺，且當時處於漲潮，為了避免牠們再度擱淺，因此眾人決定將牠們移至較深海域放生，漁夫用防水布包裹海豚，一邊沖水保持牠們皮膚濕潤，將漁船開到牛頭尾外海域放生。福清沙埔鎮綜合行政單位人員王欽表示，海豚回到海裡後，有幾隻在船邊游了好幾圈才離開，像是在跟我們表達感謝。