印度30多歲男子穆塔茲（Muhammad Mumtaz）日前放牧時，突然被一隻兇猛的懶熊（Sloth Bear）盯上，不僅半張臉被撕爛，一顆眼球也被挖出，好在幸運逃脫，但他事後餘悸猶存表示「感覺好像是被一塊沉重的巨石狠狠壓住」。

根據《每日星報》報導，印度屋里一名牧羊人穆塔茲，當時正在照顧羊群，沒想到卻意外被懶熊攻擊，即便他努力反抗，但在懶熊猛烈的攻勢下依舊被撕爛了半張臉，渾身是血的倒臥在草地上，就連左眼球也被挖出，「那隻熊突然撲到我身上，接著開始撕抓我的頭，感覺好像是被一塊沉重的巨石狠狠壓住。」

所幸附近居民聽到聲響，立即趕來支援，並且瘋狂對著懶熊投擲石塊，將其趕跑。穆塔茲最後被眾人抬出森林，送到當地醫院接受進一步治療，如今已脫離險境，留院觀察。

事後便有村民透露，除了懶熊之外，過去還曾看見野豹出沒，對此，野生動物部門的牧場官員表示，已派遣相關單位前往事發地點評估當地情況。