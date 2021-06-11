浮屍自己消失？巴西阿羅約芬多河道中近日出現一具無名浮屍，嚇得民眾趕緊報警求助，但詭異的是，當警方到場後卻未找到屍體，讓他們相當困惑，之後調出附近的監視器畫面後傻眼，原來浮屍竟被鱷魚拖走，所幸經24小時搜索後，警方才成功找回屍體。

根據《鏡報》報導，有民眾日前在里約熱內盧西部地區的阿羅約芬多河道(Arroio Fundo)中發現一具男性浮屍，便趕緊通報警方，豈料警察與消防員前往現場後，卻找不到民眾口中的浮屍，導致他們不得不中斷調查，直到調閱附近監視器後，見到真相秒傻眼。

監視器畫面顯示，河道中有一具屍體漂浮在水上，之後周圍出現一條鱷魚，將其拖進水底便消失不見。警消單位最終花了24小時，才成功找到男浮屍，並將其打撈上岸，消防隊員表示，雖然鱷魚出沒於附近水域中，不過他們在未傷害動物的情況下，成功將屍體找回來。

另一名消防員表示，在營救其他動物時，經常在附近地區看到鱷魚，因此他們知道該如何處理類似情況。而男子死亡案件目前仍在調查，警方並未透露相關細節。據了解，鱷魚通常會將獵物拖入水中溺水，並暫放於水裡作為儲備糧食，這一隻鱷魚將浮屍當成獵物，初判男子遺體應該未受到太多破壞。