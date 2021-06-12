大自然中時常出現一些驚人的神奇現象，讓人看了嘆為觀止，澳洲坎貝爾港國家公園（Port Campbell National Park）日前就出現一幕罕見景觀，只見瀑布違反地心引力「逆流」直衝懸崖頂，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

澳洲一名熱愛戶外活動的網友瓊斯（Daniel Howard-Jones），近日前往維多利亞州的坎貝爾港國家公園 ，觀賞連綿的懸崖海岸風景，由於當地以陡峭的懸崖峭壁和海中石柱文明，尤其吉布森台階（Gibson Steps）更是拍照熱點，沒想到卻意外拍到原本應傾瀉而下的瀑布，被強風吹到違反重力的神奇景象。

畫面中可清楚聽見強勁的風聲不斷在耳邊呼嘯，而原本應該傾瀉而下的瀑布，在強風的吹襲之下，竟然無視重力，以違反地心引力之姿，不斷被「攔腰」阻斷，硬生生的被迫向上噴流，形成4道水柱逆流衝向天際的奇景。

瓊斯表示，由於前一天晚上才下過大雨，因此水勢較為湍急，加上當下拍攝時，風速達每小時60至80公里，才會造就如此壯觀的驚奇畫面。