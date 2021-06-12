大陸青海省玉樹藏族自治州一戶居民家外，近日出現了3隻野生黑熊，而居民養的藏獒一看到黑熊靠近後，並未因此感到害怕，甚至跑上前黑熊一家狂吠，最終成功將牠們趕走，不過不少網友也擔心地說「如果當時只有熊媽出現，第二天看到的可能就是狗屍體」。

綜合陸媒報導，青海省玉樹藏族自治州一戶人家，在本月8日晚上聽到自家養的藏獒不斷狂吠，屋主便打開窗戶查看，發現家門口附近出現3隻野生黑熊，一隻熊媽媽帶著2隻幼崽外出覓食，牠們不斷在底下查看是否有東西可以吃，久久不肯離開。

屋主飼養的藏獒發現後，並未因而感到膽怯，甚至勇敢應戰，上前對黑熊不斷狂吠，由於黑熊幼崽年紀還小，一看到藏獒後馬上被嚇到躲至母熊背後，最終3隻熊便趕緊離開現場，影片被上傳社群平台後，引發網友討論，不少人讚藏獒很勇敢。

但也有人表示，熊其實並不怕狗，主要是熊媽媽帶了孩子，牠不想讓寶寶受傷，「熊媽媽應該是怕傷害到孩子吧，要是單挑還是可以打藏獒的」、「熊媽要是脾氣上來，藏獒已經是肉片了」。大陸四川江油市馬角鎮沈水村就曾發生過熊叼走人的事件，一名47歲唐姓婦女送7歲兒子上學時，期間被一頭黑熊襲擊，所幸兒子躲進樹叢逃過一劫，而唐婦則被熊叼走，被找到時已喪命。