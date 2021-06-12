世界之大無奇不有，日本網友日前在街上目擊到一隻「半羊半狗」的生物，意外引起關注，事實上這是「山陰柴犬」的換毛照，模樣就像是綿羊與柴犬的合成體，讓人看了嘖嘖稱奇。

根據日本媒體《ねとらぼ》報導，家住日本鳥取縣的網友豊哲也，日前在推特帳號「@tetsuya_yutaka」分享一張「山陰柴犬」的換毛照，畫面中可見，這隻柴犬除了臉部和耳朵與一般柴犬無異之外，其餘身體佈滿了白色和奶油黃的毛髮，尤其是臉上伴隨著一圈蓬鬆的「心型」造型，相當搶眼，毛茸茸的外表乍看之下猶如是一隻披著「羊皮」的狗，讓原PO打趣笑說「羊？犬？不管哪個都很可愛，這份可愛可是期間限定的唷！」

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「柴犬變身啦」、「還以為是羊跟狗的合成照」、「感覺好像穿了布偶套」、「我家幾年前換毛期也曾變成這樣過」、「臉是心型的，很可愛！」、「不說還以為是刻意修剪的」。

「山陰柴犬」與「信州柴犬」、「美濃柴犬」並列為日本三大柴犬種，產地位於西日本山陰山陽地方（鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣北部一帶），因此而得名。

牠們會在5、6月時換毛，期間就會出現這種類似牧羊犬風格的造型，不過因為太平洋戰爭的爆發，以及傳染病的流行，導致牠們瀕臨絕種危機，雖然當地努力保存並繁殖這個稀有的犬種，但山陰柴犬發情期較長，並且一胎只能產下2、3隻小柴犬，加上考慮到氣候和風土問題，小狗的轉讓條件嚴苛，因此個體數一直不多。