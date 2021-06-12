不少學校會禁止學生帶寵物上學，擔心學生聽課受影響。大陸河南一名老師日前上課時，聽到一陣怪聲，仔細一聽才發現是狗叫，一問之下得知學生在上學途中，撿到了一隻被遺棄的小狗，由於擔心會被老師罵，因此才會藏在抽屜裡，沒想到老師知道後，並沒有因此責備他們，甚至還獎勵學生。

根據《人民日報》報導，河南駐馬店一名老師於本月8日上課時，突然聽到詭異聲響，才驚覺此為狗叫聲，便循聲尋找，在學生抽屜裡發現了一隻小狗，而學童擔心小狗會被沒收，因此趕緊上前求情，並委屈的看著老師，孩子們當下都不敢出聲。

該名女老師表示，學生在上學途中撿到一隻小狗，便將牠帶到學校，由於學校規定不允許帶狗上學，因此他才會將小狗藏在抽屜裡。老師擔心抽屜空間太小，小狗可能會感到不適，因此便暫時幫忙保管小狗，並找了個紙箱安置牠，放學後才由另一名學生領養回家。

女老師表示，知道學生撿狗來學校，並未因此感到生氣，事後她還買小禮物獎勵撿狗與領養狗的學生。學童被抓包的過程曝光後，不少人感動的說「孩子有愛，老師的處理方式也合理，這種教育方式很棒」、「看了好感動。小男孩從看起來很緊張會被罵的表情到後面破涕為笑」、「這種教育好暖，孩子們在成長中會感受和認知到，暴力絕不是唯一解決問題的方法」。