你敢只看照片就買房嗎？美國一名女子日前與男友打算買房，由於受到新冠疫情影響，所以他們並未至現場看屋，僅靠照片就買房，沒想到一到新家後，才發現房屋格局相當詭異，更在衣櫃牆後發現一個神秘房間，讓情侶倆相當震驚。

@sissyhankshaw When you buy a house without ever seeing it in person before, check for secret rooms I guess ?????? ♬ original sound - Sissy Hankshaw

根據《每日郵報》報導，住在賓夕凡尼亞的房地產經紀人漢克肖(Sissy Hankshaw)，在疫情嚴峻期間，相中一間位於密蘇里州的獨棟房子，因此她與男友並未至現場看屋，只透過照片就買了他們人生第一棟房子，直到今年4月才至現場查看。

漢克肖到場後，根據房子平面圖走遍全屋，卻找不到其中一間閣樓，但從外觀可看到一個三角形的閣樓空間，不過當她至屋內找進閣樓的門時，卻始終找不到，直到在衣櫃牆後發現一個嵌在牆上的木板，讓他們感到相當奇怪，便將木板上的鋼釘取下，發現木板擋住一個方形洞口，而洞裡就是找不到門的閣樓。

這一間閣樓宛如密室，只能透過牆上的小門才能進入，而且空間並不小，但天花板較低，裡面鋪滿棉花，側邊設有窗戶，還有陽光灑進來，漢克肖對此表示「我覺得非常有趣，衣櫃牆看起來非常新，前屋主可能不打算翻新閣樓，所以才蓋新牆將它隔開」。

漢克肖更提到，「房子裡沒有任何途徑可走進這一間密室，只能靠穿牆進來」，影片被分享至抖音，累積1600萬觀看次數，不少人則表示「不先看屋就買房，心臟真的很大顆，這樣無法確認房屋是否有問題，鄰居是否好相處，風險實在是太大了」。