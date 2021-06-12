美國佛州巴拿馬市（Panama City）有一間房子開價165萬美元（約新台幣4560萬元），由於內部格局十分詭異，讓人無法分辨此處之前到底是一般住家還是當作儲藏屋、古董畫廊使用，引來無數網友熱議。

國外有網友將房子內部影像上傳至抖音（TikTok）帳號，畫面中清楚可見，房子的內部格局十分奇特，不僅有多個寬敞空間，許多角落也隨意陳列著古董家具和藝術品，此外還有看不見盡頭的衣櫃、置物架，坪數大得嚇人的廚房甚至舖有地毯，但窗戶全用木板封住。

根據《紐約郵報》報導，這棟位於巴拿馬市的房子佔地14,939平方英尺，還有大型車庫可停放16輛車，其餘房間可指定用於娛樂和其他用途，不過因為內部裝潢格局與一般民宅差異頗大，讓網友不禁好奇「無論我怎麼絞盡腦汁，也想不透這棟房子到底是作什麼用途使用…」。

對此，房仲業者表示，賣方對於網路評論不予置評，但這裡之前是已逝的女商人瑪莉蘇愛伯克（Mary Sue Eubank）所擁有，她在當地做生意，也喜歡漂亮的衣服和家具。