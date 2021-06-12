NEARLY EATEN BY WHALE: Michael Packard just told us his incredible story. He says he was nearly swallowed by a humpback whale while lobster diving off the coast of Provincetown this morning. #NBC10Boston #NECN pic.twitter.com/9IE126H5rY — Mike Manzoni NBC10 Boston (@MikeNBCBoston) June 11, 2021

美國一名漁夫日前潛水捕龍蝦時，慘遭一頭巨大的座頭鯨當場生吞，事後心有餘悸表示，當下眼前一片漆黑，後來意識到受困在座頭鯨的嘴巴內，好在最後座頭鯨反悔，將他吐出，這才逃過死劫，不過身上留有大片嚴重瘀血。

根據《太陽報》報導，美國麻州（Massachusetts）一名擁有40年潛水捕魚經驗的56歲資深漁夫帕卡德（Michael Packard），美國當地時間11日上午遭遇到此生最大劫難，他在歷劫歸來後透露，當時他一如往常準備潛水捕龍蝦，沒想到從漁船跳下水後隨即感受到巨大撞擊，緊接著眼前一片漆黑，原以為遭到大白鯊攻擊，但隨後他摸了一下周圍，並沒有發現任何牙齒，這時才恍然大悟，「天啊，我在一隻鯨魚的嘴裡！而且牠正試圖吞下我。」

陷入絕望的帕卡德當下唯一能想到的就是他的兩個兒子和妻子，擔心自己死後妻兒無人照顧，他只能不斷在這頭巨獸口腔內掙扎，找尋一線生機，沒想到約莫過了40秒左右，座頭鯨突然浮上水面，接著一陣猛力搖頭，帕卡德就被牠從嘴裡吐出後落水。

幸運的是，落水後的帕卡德隨即被其他船友合力救起，除了嚴重瘀血之外，並沒有骨折，事後更餘悸猶存表示「我簡直不敢相信我就這樣逃過死劫！」而目睹整起事件的漁夫法蘭西斯（Joe Francis）則激動表示，「他能活著真是XX太幸運了！」

座頭鯨研究專家羅賓斯（Jooke Robbins）也表示，過去從未聽過這樣的事發生，認為帕卡德剛好在錯的時間，出現在錯的地點，因為座頭鯨捕食魚類時，會衝上前並張口吞噬魚群，形成快速的水流，再者，座頭鯨雖然嘴巴很大，但咽喉卻很窄，無法吞進一個人，推測這隻座頭鯨年紀尚小，「可能還無法快速偵測到有哪些東西在前方」。最後她也提醒，無論如何應提高警覺，並保持距離，以免發生意外。