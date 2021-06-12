蘇格蘭愛丁堡一名魚販日前買到一條巨型比目魚，長達180公分，比人還要高，讓魚販不禁驚呼，這是一條怪獸級的比目魚，而且還很有價值，最終他請4名壯漢幫忙，才成功將巨型比目魚運回店裡，並放在展示架上販售。

根據《每日郵報》報導，50歲魚販米克爾(Campbell Mickel)上週至魚類批發市場「彼得海魚市」(Peterhead Fish Market)，看到一隻體型超大的比目魚(mammoth halibut)，身長達6英尺(約180公分)，重達12英石(約76公斤)，便將其買下，米克爾表示「這是一頭怪獸，而且肯定不便宜」。

米克爾提到，這一條比目魚在北海(North Sea)捕獲，他年輕時曾當過廚師，時常收到比這隻還大2倍的比目魚，「80年代我在拉菲利爾(Rafaelli)工作時，我們幾乎每隔幾週就會收到這種大小的比目魚，而我改行做魚販不到1年後，這是我在市場上見過最大的魚了」。

米克爾也透露，買魚雖然簡單，但最難的部分，就是將魚抬回店裡的販售櫃檯上，最終他請了4個人才將魚抬到櫃上，之後把魚切成塊，賣至愛丁堡附近的餐廳裡，「許多人只吃過10至14公斤的小比目魚，所以這一隻大比目魚非常特別」，對於海中還能捕獲這種尺寸的比目魚，也讓他感到相當驚訝，「我很高興能親眼看到牠，知道這種大小的魚仍存在」。