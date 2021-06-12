狗界醉漢！大陸有一隻薩摩耶犬近日趁主人外出時，竟咬開家中的10斤(約5公斤)白酒桶偷喝，直到主人回家後，發現愛犬倒在酒裡不醒人事，讓他相當傻眼，趕緊帶愛犬至獸醫院檢查，而薩摩耶犬出院後，走路走得東倒西歪，逗笑不少人。

綜合陸媒報導，吉林長春有一名狗飼主養了一隻薩摩耶犬，日前他有事外出，豈料回到家後發現，家中裝有10斤(約5公斤)白酒的酒桶竟被咬開，而愛犬則倒臥在一旁，只剩眼睛有反應，驚覺愛犬竟自己偷喝酒，嚇得他趕緊帶狗至獸醫院，運送過程中愛犬還大小便失禁，讓主人非常無奈，所幸薩摩耶犬並無大礙。

而薩摩耶犬走出獸醫院時，完全站不穩，宛如在打醉拳，還一度跌坐在地上，讓主人看得哭笑不得，影片還因此登上微博熱搜，主人表示「感覺狗特別享受，意猶未盡，甚至還想再喝兩口」。不少網友笑著說「狗界酒仙 」、「大概是失戀了吧」、「單身狗的苦誰能懂」。

還有人分享類似經歷，「我家金毛小時候也幹過這種事，把我爸放在房間的黃酒桶咬破幾個洞喝起來，然後也是喝醉了，走路東倒西歪」、「我家的北京犬就常偷喝我剩下的啤酒，喝完還舔舌頭想要再喝」、「我家狗疫情期間，自己從桌面上拖75%醫用酒精到沙發上，並咬開蓋子喝起來，我回家見牠側躺在沙發上，雙眼迷離口水直流，差點嚇死，一翻監視器笑死」。

還有網友提醒，千萬不要因為覺得可愛，所以嘗試讓愛犬或寵物喝酒，由於狗對酒精特別敏感，酒精中的乙醇會使狗引起代謝性酸中毒，導致狗血氧氣量下降、意識不清、思維混亂等，有些對酒過敏的狗，還容易引起過敏性休克，因此飼主盡可能讓狗遠離酒，以免發生意外。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！