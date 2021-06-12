在特技表演上，經常看見不少專業人士表演「手刀劈西瓜」的橋段，但是用大腿夾爆西瓜可就相當少見了！美國一名健美運動員日前在鏡頭前展示了大腿夾爆西瓜的戲碼，在短短7.5秒內一口氣夾爆3顆大西瓜，一舉刷新金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，美國一名女健美運動員Kortney Olson，日前創立了自己的運動品牌，為了歡慶拉斯維加斯分店開幕，她直接在鏡頭前用大腿夾爆3顆大西瓜。

畫面中可見，在開幕儀式上，Kortney Olson先是一屁股坐在地上，接著將西瓜緊緊夾在大腿中間，待現場工作人員按下計時器後，她隨即以迅雷不及掩耳的速度，在短短7.5秒之內一連夾爆3顆大西瓜，只見西瓜在鏡頭前瞬間「粉身碎骨」、「血肉模糊」，現場爆出如雷掌聲和尖叫聲。

據悉，Kortney Olson憑藉著7.5秒的優異成績，雙雙打破過往的男女金氏世界紀錄，先前的女性紀錄保持人是烏克蘭的Olga Liashchuk，以14.65秒夾爆3顆西瓜，而男性紀錄保持人則為伊朗的Rohollah Doshmanziari，在2017年創下10.88秒的佳績。

對此，Kortney Olson興奮表示，自己只是想在開幕儀式上舉辦與商品相關的活動，沒想到卻獲得如此廣大的迴響，目前她正打算開一門課程，指導大家如何用大腿夾爆西瓜，並計畫在8月3日的國際西瓜日舉辦相關活動。