大陸一對學生情侶連日跑到一處民宅後方的防火巷偷嚐禁果，原以為不會被人發現，但由於發出的聲響太大聲，讓屋主無奈直呼「這是生怕我聽不見嗎？」

微信朋友圈日前瘋傳一段影片，只見一對學生情侶連日來跑到一處民宅防火巷親熱，女方還蹲下幫男友「口愛」，最後終究抵擋不住滿腔慾火，兩人移動到巷子深處進行「人與人的連結」。

由於兩人親熱的聲響太大聲，驚動一旁民宅的屋主探頭察看，發現自家防火巷成了小情侶約會的秘密基地，讓屋主無奈表示「我這輩子沒有這麼無言過…」緊接著指出小情侶前一天晚上才剛來自家後巷親熱過，隔天中午又來，「還叫那麼大聲，這是生怕我聽不見嗎？」

離譜的是，小情侶親熱完後還當場討論起學校功課，「那個小男生說K倍X方+kX-1≤0恆成立，那K的範圍是等於零，女生還誇好厲害！」氣得屋主頻頻吐槽，「都做錯了還厲害個錘子，明明K的範圍是小於0，一看就是一對學渣。」