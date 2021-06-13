東非烏干達曾有一隻令村民聞風喪膽的嗜血巨鱷，牠在10多年的時間內吃掉超過80人，幾乎是當地村落的10分之1人口，而且牠的手段超級陰險，讓大人小孩每天都活在恐懼當中，直到當局雇用50人一起出動，才終於捕捉到這隻恐怖的吃人巨鱷，結束當地人的惡夢。

Ugandan wildlife officials captured a killer crocodile named "Osama".



It weighed 1 ton and had killed 100 people on lake Victoria. It was the world's most prolific man-eater. 50 men were hired to capture it. pic.twitter.com/mD4PkdGVTU — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) July 14, 2020

根據《鏡報》報導，這隻嗜血巨鱷居住在烏干達的維多利亞湖（Lake Victoria）中，長約5公尺、體重近1噸，據信當時已經超過75歲，由於牠恐怖的吃人行徑，因此被當地人以恐怖組織「蓋達」首領賓拉登（Osama Bin Laden）命名，稱作奧薩瑪，有網友指出牠的行跡飄忽不定、非常難找，更曾在1991到2005年間消滅村莊盧甘加（Luganga）10分之1人口。

有些人相信奧薩瑪的生命是不朽的，而且牠還經常叼走到湖邊取水的小孩，或是故意將漁船給頂翻，陰險的手段讓大家每天都活在恐懼當中。村民保羅（Paul Kyewalyanga）接受《雪梨晨鋒報》採訪時透露，曾有過被奧薩瑪攻擊的經驗，當時他和兄弟彼得乘船捕魚，豈料奧薩瑪竟浮出水面、直直跳上船，船尾瞬間就被淹進水中。

儘管保羅試圖向外尋求幫助，但都阻止不了奧薩瑪的行動，牠狠狠地咬住了彼得的腿，試著把他拉扯進水裡，一人一鱷交戰了近5分鐘，突然傳來一聲撕裂的聲音，彼得驚恐又痛苦地尖叫著：「牠咬斷了我的腿！」，接著人就被拖進湖裡，「幾天後，我們找到了他（彼得）的頭顱和手臂」。

直到2005年，野生動物部門和當地50名男子合作，用牛的一對肺當作誘餌丟入水中，歷經7天終於將牠捕獲，雖然所有村民都很想殺了奧薩瑪洩憤，但卻遭到官員阻止，最終牠被送往鱷魚養殖場，成為育種計畫的成員之一，繁殖上千萬的後代，提供給時尚業製作鱷魚皮包包。