美國近日發生一起驚險的事件，4名女子搭乘租借的小船前往水壩湖區遊覽，豈料當地因為下過大雨，溢洪道匣門被打開洩水，4名女子在無意識間就被水流帶往水壩邊緣，等到她們察覺時，半個船身早已懸在空中搖搖欲墜，4名女子嚇得趕緊打電話求助，並且拚命向後擠增加重量，所幸最後消防隊員出動，順利將4人從險境中救出。

根據《Austin American-Statesman》報導，該起事件發生在德州奧斯汀市（Austin），4名女子本月10日下午前往知名的柏德女士湖（Lady Bird Lake），並租船遊湖，不過由於當地才剛下過大雨，水壩將溢洪道匣門打開洩水，4名女子就這樣跟著水流逐漸漂往水壩邊緣，等到她們發現時早就為時已晚。

最終小船被困在水壩邊緣，幾乎半艘船都懸在空中，呈現搖搖欲墜的狀態，場面相當驚險，4名女子嚇得拚命往後擠增加重量，並打電話向租船公司求救，附近的民眾見狀也急忙報警。租船公司率先派船到湖上救援，但因為4名女子的位置實在太過危險，再加上船隻沒有足夠的動力可以逆流回到安全區域，所以租船公司也無能為力。

所幸不久後消防人員便到場，分析過後認為4女有墜谷風險，「重量失衡或水流變化都可能讓她們隨時掉下去」，因此向她們發放救生衣，並在壩底安排好救難人員，藉由警方動力充足的巡邏艇，順利將小船拉回安全區域，讓4女平安上岸、脫離險境。