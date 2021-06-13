美國佛州女子希拉蕊（Hillary）先前無聊去驗了DNA，沒想到卻意外揭發不為人知的身世之謎。希拉蕊提到，事後有一名自稱是她同父異母的姊姊找上門，讓她覺得相當驚奇，於是將事情PO網，意外獲得熱烈迴響，甚至有電視台邀約她上節目，不料跟媽媽分享此事時，媽媽竟一時慌了手腳，接著才緩緩道出勁爆真相。

綜合外媒報導，希拉蕊幾年前曾心血來潮進行DNA檢測，沒想到近日卻有一名自稱是她同父異母的姊姊找上門，說兩人的DNA結果匹配，希望希拉蕊能幫自己找到親生母親。希拉蕊後來確認這名年長自己20歲左右的女子，確實是自己同父異母的姊妹後，也如願幫她找到生母，姊姊的生母也坦承，當年確實曾和希拉蕊父親有過親密關係。

事後希拉蕊將這段神奇經歷上傳抖音（TikTok），意外引起廣大迴響，甚至有電視台邀約她上節目，興奮的她私下將此事告訴媽媽，不料媽媽竟一時慌了手腳，猶豫許久才向女兒吐露真相，直言「妳的父親不是妳的生父」。希拉蕊這才知道，原來媽媽在結婚之前，曾和丈夫的表哥傑瑞（Jerry）發生一夜情，並且懷了希拉蕊。

面對突如其來的反轉真相，讓希拉蕊相當錯愕，但她表示自己並不在乎DNA的檢測結果，「因為那個撫養我長大的男人永遠都是我的父親」。