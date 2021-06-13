狗狗真的是人類最忠心的伙伴！土耳其一名女飼主因為健康狀況惡化，必須搭乘救護車送醫，她所飼養的黃金獵犬非常擔心，想跟著上救護車卻遭到拒絕，最後牠竟一路追車狂奔，陪同飼主一起抵達醫院，之後還在院外痴痴等待、不肯離去，忠心護主的模樣讓網友們看了都相當感動。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在伊斯坦堡省伊斯坦堡東南島嶼比於卡達（Büyükada），一名患病的女子原本都待在家中接受治療，但本月9日健康狀況卻突然惡化，必須搭乘救護車送醫，她所飼養的黃金獵犬見狀十分緊張擔憂，想要跟著飼主一起上車，但卻遭到救護人員基於衛生安全拒絕。

不過這隻黃金獵犬沒有死心，竟一路追著救護車在大街小巷狂奔，車子的後照鏡一直能夠看到牠的身影，最後狗狗和飼主一起到達醫院，目送著飼主坐著輪椅入內，牠也走進醫院，在飼主病房門口觀察、等待，雖然牠表現得相當乖巧，只是坐在原地搖著尾巴，但還是被醫護人員帶往室外的花園等待。

這整個過程都被拍攝下來，上傳到網路後引發熱議，許多人看到狗狗忠心的模樣都十分感動，紛紛留言：「希望人類也可以像狗狗一樣忠誠且富有同情心」、「真的太感動了，我都看哭了」、「狗狗果然是人類最好的朋友」、「有時候人類甚至連這隻狗的一半都做不到」、「怎麼會有人忍心傷害這麼忠誠的動物」。