大陸一名賢慧的人妻日前手作饅頭，打算蒸熟後讓老公下班回家就可以吃，沒想到當丈夫回家後卻發現饅頭竟然硬梆梆的像顆石頭，乾脆拿著它敲釘子，下秒竟成功將釘子釘進木椅裡，讓一旁的兩個女兒全笑翻。

綜合陸媒報導，廣西南寧一名人妻，日前在家手作饅頭，並通知丈夫下班回家吃，還強調是她親手揉的麵團，沒想到丈夫回家拿起饅頭準備大快朵頤時，發現觸感「硬梆梆」，一時心血來潮決定將饅頭當作榔頭，測試硬度。

只見他拿來一張木椅，並將其倒放，接著一手拿著饅頭，對著釘子一陣狂敲，結果釘子還真的被釘進木椅內，但饅頭卻「毫髮無傷」，甚至將其隨手扔在地上，還發出「咚」的一聲，乍聽之下就像是一顆石頭掉在地上。眼前這一幕荒唐景象不只讓夫妻兩人相當無言，身旁的女兒們也忍不住笑翻。

畫面曝光後網友紛紛笑說這饅頭是「真材實料」，甚至能拿來當作暗器防身，「一定是和麵時不小心加了水泥」、「這個暗器好，隱蔽性無敵，不僅能防身還能吃」、「我也做過這麼硬的饅頭，我家人說扔下樓會砸死人，從此以後我不做這玩意」；也有內行人解釋饅頭硬梆梆的真相，「沒發酵就會很硬」、「一看就是麵團沒發好就蒸了才會那麼硬」。