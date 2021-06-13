智利一名女子近日在二手商店購買了一組床頭櫃，豈料帶回家後卻不經意地在抽屜裡挖出一張詭異紙條，打開一看裡面竟寫著她家以前的市內電話號碼，讓這名女子瞬間感到毛骨悚然，急忙展開調查，最後卻驚人地發現，這組床頭櫃應該是來自妹妹以前的朋友家。

根據《鏡報》報導，居住在智利聖地亞哥的瓦倫西亞（Valencia），近日在TikTok上傳一段影片，指出自己日前到一間二手商店購買了一組床頭櫃，結果帶回家後卻意外在抽屜裡摸到一張皺巴巴的小紙條，她好奇打開查看，沒想到上面竟寫著她家以前的市內電話號碼，以及她媽媽的手機號碼，讓瓦倫西亞頓時感到毛骨悚然。

不過等她冷靜下來後，察覺這張紙條的字跡看起來像是小孩子的，而且瓦倫西亞家中已經約15年都沒有市內電話了，因此判定這張紙條應該來自於15年前，再加上電話號碼前方還標註了「這是卡莉（Carly）家的電話，以及她媽媽的手機號碼」，她推測二手床頭櫃很可能是妹妹卡莉小時候的朋友家中所賣出的。

之後瓦倫西亞還在床頭櫃找到另一張紙條，上面標註著某個姓氏，並在臉書上成功找到對方。網友們看到這段神奇的經歷後都感到不可置信，尤其是聖地亞哥有著330萬人口，要剛好發生這種事情的機率幾乎是微乎其微，「這個巧合真的太瘋狂了」、「這世界的每個角落都可能帶來驚喜」、「我也曾無意間買下了我們家開的酒吧裡的凳子，我想有時候我們都會被熟悉的事物所吸引」。