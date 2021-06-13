美國一隻黑熊日前闖入住家當中覓食，途中卻被寵物犬約克夏發現，狗狗立刻狂奔到現場不斷狂吠，沒想到黑熊雖然體型比較大，膽子卻很小，見到約克夏衝過來，竟直接爬上樹避難，落得進退兩難的窘境，最後牠趁著約克夏不注意時，快速爬下樹逃離現場，影片曝光後引發話題。

根據《紐約郵報》報導，明尼蘇達州希賓市（Hibbing）一處住家近日遭黑熊闖入，他們所飼養的約克夏貝拉（Bella）很快就發現不對勁，衝出家門朝著黑熊的方向跑去，過程中還不斷狂吠，黑熊的體型雖然比約克夏大上許多，性格卻十分膽小，見到貝拉充滿敵意的模樣，竟嚇到立刻爬上一旁的樹木。

從監視器畫面可以看到，黑熊頻頻回頭查看，在樹上不斷上上下下移動，似乎陷入了進退兩難的窘境，而貝拉則非常盡責地在樹下打轉，又跳又叫地想要驅趕走這個闖入家園的不速之客，最終黑熊趁著貝拉稍微離開的時候，快速跳下樹逃離現場，貝拉原本緊追在後，但見牠要離開便停下了腳步。

貝拉的飼主透露，當時貝拉像發瘋了一樣從家裡跑出去，他仔細查看才發現有黑熊闖入，連忙呼喊貝拉的名字，想叫牠遠離危險的現場，才因此給了黑熊逃跑的機會；他也指出自己有在院子內裝設餵鳥器，但每次隔天都會發現地上有食物殘渣，因此才會再加裝監視器，想要紀錄是否有其他野生動物到訪覓食。