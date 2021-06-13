俗話說：「馬路如虎口」，過馬路時除了必須遵守交通號誌外，最好也要左右查看是否有來車，防止意外發生。最近網路上流傳一段影片，一名男子在過馬路的時候，竟被一道「棕色旋風」掃過，整個人跌倒在地，他還相當茫然地左右張望，似乎不知道讓自己摔倒的真兇到底是誰。

根據《World of Buzz》報導，這段監視器畫面近日被分享到論壇《Reddit》上，從影片右上方可以看到，事件發生在本月6日中午，一名身穿深色上衣的男子，剛將自己的白色汽車停到停車場中，準備過馬路離開，在走之前他還左右張望是否有車輛靠近，確認安全後才開始往前行走。

沒想到就算已經相當謹慎了，卻還是不幸遭遇意外，一隻棕色的狗跟在一輛黑色的汽車後面奔跑，極快的速度讓男子還來不及注意，就已經被撞翻在地，不過事情發生得太過突然，男子從地上起身時，似乎還相當困惑，不知道讓自己摔倒的真兇到底是誰。

影片曝光後瞬間在網路上引發熱烈討論，不少網友都對這起意外感到又好笑又抱歉，紛紛留言：「這狗難道是趕著去約會嗎？」、「說自己被狗撞到跌倒應該沒有人會信吧」、「這隻狗很明顯超速了，等著吃罰單吧」；但也有人認為男子摔得不輕，對他的傷勢感到很擔心，「他的頭部和脊椎都摔在地上了，希望他沒事」、「光看就覺得很痛，一點都不好笑」。