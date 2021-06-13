美國俄勒岡州一名23歲男子，前往黃石國家公園旅遊時，無視當地的警告牌，最後不慎失足跌入諾里斯間歇泉盆地（Norris Geyser Basin）附近具有高溫、高腐蝕性的熱泉，當場不但被活活燙死，屍體也瞬間被溶解。

事實上這起悲劇發生在2016年，國外媒體近日再度報導，當時23歲的科林（Colin Scott）和妹妹前往黃石國家公園遊覽，由於園內絕美的間歇泉聞名國際，吸引不少遊客朝聖，但間歇泉溫度極高，且具有高度腐蝕性，因此周邊設置了不少警告牌。

圖為黃石國家公園諾里斯間歇泉盆地景觀。（圖／達志影像）

然而就在科林無視警告牌，走近封鎖區時，卻因為一時腳滑，當場跌入高腐蝕性的滾燙熱泉裡，原本在一旁用手機拍攝影片的妹妹碰巧錄下了所有經過，但因為手機訊號不佳，科林的妹妹只能跑到附近的博物館求救，當她再次帶著幾位公園管理員回到現場，想要拯救科林時已經為時已晚，只見科林下半身沒入熱泉，腐蝕性地形與即將到來的暴風雨，讓他們無法第一時間把屍體移出。

到了第二天，救援隊已然找不到科林的屍體，推測其屍體在一夜之間被高腐蝕性的熱泉溶解殆盡，只撈出他的夾腳拖鞋和錢包。至於熱泉的水溫通常可達攝氏93度，但當時救援隊前來打算撈取屍體時，水溫已達到攝氏100度。

近日美國警方指出，由於科林一家當時承受相當大的悲痛和驚嚇，所以警方暫時將影像留存，直到最近才將影像和相關文件送交，再次揭露了科林的事故細節。