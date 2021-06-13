新冠肺炎肆虐全球，許多確診個案的病程都叫人難以掌握，像是馬來西亞日前就發生一起遺憾事件，一位男子染疫後康復竟然二度感染，當下他心想自己體內「有抗體不怕病毒」，因此消極就醫，結果某日傍晚突然呼吸困難，陷入昏迷，最終送醫不治。

根據馬來西亞《星洲網》報導，當地行動黨一名幹部在臉書透露，日前有一位痊癒的27歲確診男子，4個多月後莫名的又發燒感冒，身體高溫不退，於是2天後他就診治療，無奈服了藥也不見好轉，直到6天後他回診時篩檢，才得知自己體內病毒由陰轉揚，再度確診了。當下該男子雖不敢置信，可想到自己戰勝過病毒，身體內應該「有抗體」、「不怕病毒」，遂多次延誤治療，豈料第8天後，他傍晚在家時突然呼吸困難昏迷，接著人就倒地不起，送醫急救回天乏術。

由於事發突然，該男子的老婆萬萬沒想到丈夫會二度染疫，因此難過的向該行動黨幹部表示「我老公還說確診後痊癒身體有抗體了，就不怕病毒了」。對此，該行動黨幹部公開坦言，「二度確診」確實罕見，「但不表示沒有」，雖然新冠病毒痊癒後，外傳體內會產生抗體，可至今沒有一項實驗或科學數據能證實，抗體在人體內能維持多久，因此特別呼籲大眾別掉以輕心，忽視染疫症狀。

為防堵疫情擴散，造成馬來西亞社區破口，目前男子老婆與姊姊也已接受篩檢，初步結果姊姊陽性確診，妻子則是陰性居家隔離中。

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