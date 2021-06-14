以地理的視角重新解讀大航海時代，100張全彩地形圖，輕鬆了解航道位置與探索路線！

‧為何歐洲要走海路代替絲路？

‧加勒比海盜擁有私掠許可證？

‧亨利王子是大航海先驅者？

‧大航海是非洲土著的悲歌？

‧哥倫布是騙人布？

‧壞血病是航海員的終結者？

‧西班牙人不小心闖入太平洋？

‧麥哲倫沒有完成環球航行？

‧海盜有自己的準則？

‧明朝為何會有海禁政策？

歐洲幅員有限，各國積極尋找黃金和開發物資時，勢必會考慮海上之路。大航海時代是世界霸權扭轉的關鍵時期，然而大多數歷史著眼點都放在航海探險家身上，以及血腥暴力的殖民過程，對當時歐洲的背景、客觀的地理條件卻未曾細究。

本書結合地理講述大航海時代的人、事、物，透過最直觀的地形與航海地圖，結合地理分析，讓讀者理解這些事件的成因，戰役發生的地點，文明和宗教如何深深地影響航海路線，以及其中的地理要素對歷史發展產生怎樣的重大影響。

【精彩書摘】

開啟大航海時代前，我們先了解絲綢之路。可以說，正是因為絲綢之路中斷，才導致歐洲人開闢新航路。

絲綢之路的起點是長安，從長安往西，沿隴山東麓而上，北出蕭關後，到達一個小盆地（今固原）。從這裡沿清水河而上，可以到達黃河，西渡黃河後就是河西走廊。從河西走廊出來後，有兩個選擇，一是出陽關走塔里木盆地南線，一是出玉門關走塔里木盆地北線。南線的途中要穿過瓦罕走廊，是一條極其艱險的道路，並不常用，這裡就不多說了，單說北線。

從北線前往中亞，也有兩個選擇。

一是沿天山南麓，翻過帕米爾高原（古稱蔥嶺），到達費爾干納盆地。張騫出使大月氏和漢武帝征討大宛，走的正是這條路。但對普通商隊而言，這不是一條理想道路。帕米爾高原山體高大，平均海拔四千五百公尺以上，主要山峰海拔均在六千公尺以上，想翻過就要面臨生死考驗，而且一到冬天，大雪封山，道路更是不通。商人固然求財，但沒必要拿命去換。所以一定還有一條更好的道路，即便不是康莊大道，但能四季通行，路上有水源，跑一趟買賣也不至於送命，那就是理想之路了。

如果我們留意西域南、北兩部分的差異就會發現，除了東部與河西走廊相連外，天山南部幾乎是個完全封閉的區域，而天山北部往西卻有很多出口通往哈薩克丘陵和巴爾喀什湖。哈薩克丘陵是一片草原，巴爾喀什湖水域面積將近二萬平方公里，二者與東部的阿爾泰山相連，有山、有水、有草場，這裡是游牧民族的天堂。漢人要前往中亞，如果不想翻越帕米爾高原，最好是走天山以北。

事實上漢人出玉門關後，會在天山南麓碰到兩個比較富庶的地方，一個是哈密（哈密瓜產地），一個是吐魯番（盛產葡萄）。乾旱缺水的西域，盆地能蓄積附近山頂融化的雪水，即使這些水在地表停留的時間不長，很快滲入地下，但如果善加利用，也能造福一方。

天山山脈把西域分成南、北兩個部分（今稱為南疆和北疆），但恰好在吐魯番盆地的西北處斷開一個缺口，這個缺口又把南、北兩部分連接起來。從吐魯番沿著這條裂谷往西北方向前進，入口處會碰到達坂城（始建於唐代，王洛賓〈達坂城的姑娘〉唱的正是這裡），出口處會碰到烏魯木齊（漢時為東且彌國）。今達坂城屬於烏魯木齊的一個區，烏魯木齊之所以能成為新疆首府，正是因為扼守南、北兩疆的地理位置。

準噶爾盆地的西部有很多出口通往中亞，例如烏倫古湖、艾比湖之處，但愈往北，意味著氣候愈嚴酷，艾比湖雖然比較靠南，但過了艾比湖後，如果往北，穿過阿拉套山和瑪依力山之間的峽谷，往阿拉湖方向，就又繞遠了。而且這個峽谷是個大風口，通行條件並不好。最好的路線是過了烏魯木齊後，先沿著依連哈比爾尕山的北麓走，這裡受惠於雪山融水的滋養，有不少綠洲城市可以提供補給，到達艾比湖後，折向西南，沿婆羅科努山的山谷到達賽里木湖。賽里木湖的西南角有一條狹小的山谷通向伊犁河谷，即是今霍爾果斯的所在地，是中國西部重要的口岸城市。

當然，這裡說的是絲綢之路的主要路線，不同朝代會有所不同，例如漢代一開始控制的是南疆，北疆還是小國林立，伊犁河谷和巴爾喀什湖以南廣大的地區都在烏孫手下，所以那時的絲路就需要翻越帕米爾高原了。而到了唐代，中央政府在西域的統治範圍更大，力度也加強，於是北疆的路線成為主要路線。另外，絲綢之路還有很多支線，就不一一列舉了。

進入伊犁河谷，就進入中亞了。

從政治上講，今天常說的中亞是指中亞五斯坦（哈薩克、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦）。從地理上講，就是西起裏海、東到中國、北至西伯利亞、南抵伊朗高原這部分。這裡身處歐亞大陸的腹地，最大的特點就是氣候乾燥，以及由此造成此處不同的歷史和人文。北部，從哈薩克丘陵到烏拉山南端是草原；中部，以荒漠為主；但在東部，靠著帕米爾高原和天山山脈（包括它們的支脈）上的雪山，在山腳下滋養出一個又一個綠洲。按理說，這裡身處內陸，東有帕米爾高原，南有伊朗高原，北部和西部倒是沒有什麼高山阻擋，但北冰洋和大西洋離得實在太遠，沒有全部變成沙漠也是奇蹟。原因在於這裡正好處於西風帶（南北緯三十度至六十度之間），而歐州的地形相對平坦，從大西洋過來的暖溼空氣可以順著西風一直吹到這裡，碰到帕米爾高原和天山時，受地形影響抬升，於是形成降雨。所以看到帕米爾高原和天山的西邊有幾個肥美的草場，如伊犁河谷和費爾干納盆地。另一方面，北冰洋的空氣又乾又冷，不能帶來降水，相反的，帶來的是低溫，所以這裡的冬天非常冷。

絲綢之路在中亞的路線比較明確了，就是沿著天山和帕米爾高原的山腳走，因為這裡條件好，人煙稠密，有眾多城市，商隊到了這裡，既方便歇腳，也方便販賣貨物。

鑑於中亞的生存條件，難以耕種糧食，在古代，主要是游牧民族馳騁的天堂，而他們的重要據點，無一例外地會選擇絲路沿線的城市，例如今阿拉木圖、比斯凱克、塔什干、撒馬爾罕等，都是因絲路而興起。

過了中亞就進入伊朗高原。

伊朗高原由小亞細亞和高加索開始，一直向東延伸，包括現今阿富汗的絕大部分和巴基斯坦的很大部分，海拔在九百到一千五百公尺，面積約二百五十萬平方公里，比青藏高原的面積還大。伊朗高原名義上是高原，實際是個山間盆地，四周由高山圍繞，中間卻相對平坦。從中亞、南亞到西亞，甚至北非和南歐這一片廣袤的土地上，伊朗高原是一個非常獨特的地理區域，因為四周有高山阻隔，可以有效防止外來攻擊，又因占據高原，對周邊的地區具有居高臨下的優勢。而伊朗高原不是一個完全封閉的盆地，東南西北各有一個出口，可以很方便地進出高原，對周圍的平原地區形成壓倒性優勢：東有開伯爾山口，可以直插印度河平原；北有馬什哈德，可以進入中亞的圖蘭低地；南有阿巴斯港，進入波斯灣；西有哈馬丹，可以進入兩河流域。自古以來，這裡成為帝國的搖籃，如波斯帝國。

波斯是早期希臘人對這個地方的人的稱呼，其實他們一直自稱伊朗（lran），或翻譯成雅利安。雅利安人原本是生活在烏拉山南部的一個古老游牧民族，後來遷到河中地區（阿姆河和錫爾河之間），在這裡不斷繁衍生息。西元前十四世紀，雅利安人開始南下，其中一支通過開伯爾山口進入南亞次大陸，摧毀了古印度，統治那裡膚色黝黑的土著──達羅毗荼人，建立種姓制度；另一支雅利安人進入伊朗高原，建立波斯帝國，然後從高原西下，摧毀了古巴比倫王國，隨後再摧毀古埃及。人類四大文明古國有三個都亡於雅利安人手上。

伊朗高原和中亞類似，也是草原、荒漠氣候。由於這裡四周都是山，阻擋了來自各個方向的水氣，降水量很少，不適合農耕，倒是適合放牧。雅利安人能在此發展壯大，正是因為這裡和中亞的氣候區別不大（緯度雖然比中亞低，但海拔比中亞高，氣溫相差不大），而且對周邊有居高臨下的地理優勢。

來自中亞的商隊從馬什哈德山口進入伊朗高原後，有幾條路線可以選擇：一是經開伯爾山口去往印度：一是經阿巴斯港南下印度洋；還可以往西經小亞細亞前往希臘；最主要的路線當然是經哈馬丹到達西亞最富庶的地方──美索不達米亞平原。

美索不達米亞平原又稱兩河流域，位於底格里斯河和幼發拉底河之間，今伊拉克境內。是古代四大文明的發源地之一古巴比倫所在地，也是世界上文化發展最早的地區。古巴比倫之所以能成為人類最早的文明，一是因為這裡產糧，二是處於歐亞大陸的十字路口。如果把帕米爾高原以西的歐亞大陸和北非比做中國，兩河流域就相當於中國的中原地區，無論南來的、北往的，還往東的、往西的，都要路過這裡。因底格里斯河和幼發拉底河的灌溉，這裡最早發展出農業，也最早建立了國家。巴比倫時代，這個地區非常富裕。

(本文摘自《用地理看歷史：大航海，何以扭轉世界霸權？》/時報出版)

【作者簡介】

李不白

湖北黃岡人，知名作家。

畢業於武漢大學地圖學專業，從事地圖編輯工作十餘年，策劃、出版近百種地圖冊。從小喜歡文學，因文學而讀歷史，二十多年筆耕不輟。

主要作品有《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》、《用地理看歷史：荊州，為何兵家必爭？》，長篇小說《局》、《活見鬼》、《歸去來兮》，以及系列小說《麒麟臺》等。

其《用地理看歷史》系列作品圖文並茂，融地理、地圖、歷史、文化於一體，深受廣大讀者喜愛。