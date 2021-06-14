以大航海的視角重新解讀世界貿易版圖變化，54張全彩地形圖，輕鬆了解世界航道與貿易路線！

‧英國大航海霸業竟由海盜開創？

‧臺灣在大航海時代處於戰略地位？

‧西班牙無敵艦隊為何失去強者光環？

‧日本武士因大航海而免於失業？

‧葡萄牙的輝煌時刻在澳門？

‧加拿大的奠基者是法國人？

‧澳洲是文明社會的最後一塊版圖？

‧英國和荷蘭為何互相傷害？

‧戰鬥民族俄羅斯為何懼怕蒙古人？

東方一直是歐洲海上強權積極探索之地，特別是幅員廣闊的中國，彷彿是個未知的領域。各國積極探索世界和擴張殖民版圖時，心心念念著踏上中國的領土，開展商貿往來。大航海時代是世界貿易版圖的重劃時期，多數著眼點都放在歐洲探索的過程，對當時東方的政治因素、文化背景和客觀的地理條件卻鮮少提及。

本書透過地理講述大航海時代的東、西方國家之間連結，透過最直觀的地形與航海地圖，結合地理分析，讓讀者理解中國敗落的原因，重大戰役發生的地點，以及其中的地理要素如何對全世界未來的發展產生重大影響。

【精彩書摘】

【第一章 大航海時代中的日本】

葡萄牙人一邊與中國政府周旋，一邊與民間商人私相貿易，還在中國沿海一帶考察。有一次，他們的船隊北上探索時被風吹偏了航向，竟無意中發現日本。

對中國人來說，日本是一個既熟悉又陌生的民族。熟悉的是他們的文化和中國一脈相承，陌生的是民族性格與中國有很大的不同。

最早生活在日本列島的是蝦夷人（又稱阿伊努人），他們廣泛分布在九州、四國、本州一直到北海道這些島嶼上，一般認為蝦夷人源於東亞大陸。冰河時期，日本列島與東亞大陸連成一片，一些東亞的土著順著朝鮮半島和庫頁島，透過露出水面的大路橋來到日本列島。但蝦夷人的長相和印象中的東亞人差別很大，他們身材矮小，頭髮捲曲，體毛旺盛，長相更像高加索人種（歐羅巴人種），但皮膚不白，反而很黑，實際上是棕色人種。

冰河期過後，日本列島孤懸海外，蝦夷人從此過著與世隔絕的生活，發展緩慢。西元前二千年到前五世紀漫長的一千五百年裡，蝦夷人占據了日本列島的統治地位，只是他們的文化很落後，沒有國家，沒有文字，以採集和狩獵為生。但蝦夷人發明了陶器，可以把食物煮熟吃，大大提高了壽命，於是人口迅速發展，最多時達到二十五萬左右，在沒有鐵器的時代，實在是一個驚人的數字。原因在於日本列島山地多，降水豐富，森林茂密，各種堅果、水果和漿果數量繁多，森林裡還有可提供肉食的動物，沿海地帶可以捕魚，而蝦夷人憑著陶器，就讓人口迅速繁衍。這種陶器外表有像繩子一樣的紋飾，史學家把這一時期稱為繩紋時代。

繩紋時代末期，即西元前五世紀中期，中國已經進入戰國時期，華夏文化基本上定型，農耕文明剛開始傳入日本列島。最早出現在九州北部，今福岡、北九州一帶。毫無疑問，一些人從朝鮮半島渡過海峽，不僅帶來新的人種，也帶來先進文化，包括鐵器和水稻種植技術。如果這麼說，好像韓國人成為日本人的祖先，日本人是無論如何也不能接受的。其實大可不必，這時半島上還沒有韓國，半島北部有個箕子朝鮮。箕子是商紂王的叔父，周滅商後，箕子不願奉周，東渡大海到今平壤一帶建國，史稱箕子朝鮮。箕子朝鮮在半島半部發展壯大，無疑會擠壓南部土著的生存空間，一些人為了謀生，南渡海峽到九州開荒也是很正常的事。這些土著並非是今天韓國人的祖先，韓國人的直系祖先是新羅人，具體情況稍後討論。

更主要的是，透過朝鮮半島渡海而來的不僅是半島的土著，也有遼東的、外東北的，包括為躲避戰亂的中原人，朝鮮半島只不過是必經之地而已，甚至還有吳越人。比較明顯的例子是，農耕文明一進入九州，這裡很快就會種植水稻，眾所周知，中國南方才種植水稻，戰國時期北方種植的是小米。水稻種植技術很有可能是吳越之地為躲避戰亂的農民帶來的。

總之，最早在九州北部出現的農耕文明，不是由原來的蝦夷人逐漸發展出來，而是一些外來人帶來的，這些人主要來自中國大陸和朝鮮半島，也包括一些東北亞的游牧民族和南洋群島的島民。但農耕文明無疑是從中國來的，因為此時除了中國具有高度發達的農耕文明外，放眼望去，四周都是一片蠻荒。這時日本列島上有自己的陶器，和繩紋陶器相比，紋飾相對簡單，器身細薄，但更堅固，這種代表性陶器最早發掘於日本東京都文京區的彌生町，後人把這一歷史時期稱為彌生時代。

彌生時代是日本農業社會發展的時代，農耕文明一在日本立足，立即顯現出極強的生命力，最早出現在九州，然後擴展到本州南部和四國島，之後繼續往本州北部擴散，但到達本州最北端時又退回，因為這裡已經是北緯四十度，在當時的條件下，已經到達農耕文明的極限了。隨著彌生人的擴張，蝦夷人要嘛被同化，要嘛被驅逐，最後退至本州的北端和北海道島。由於生存空間不斷受到擠壓，他們開始向庫頁島南部、千島群島和堪察加半島遷移。這種狀況一直維持到今天都沒有太大的變化，蝦夷人是歷史上日本主體民族對他們的稱呼，其中的「夷」就是蠻夷的意思，他們更願意被稱為阿伊努人。

有了農業，有了剩餘糧食，一些人可以不再從事生產，於是國家誕生了。約西元前一世紀（西漢初年），日本開始出現一些國家，例如大和（今奈良）地區的邪馬臺國，九州的奴國。這時日本列島上會種植水稻、苧麻，還會養蠶，製作絲錦。奴國還向漢朝稱臣納貢，漢光武帝給奴國（中國史書稱倭奴國）國王賜金印。但總體上，日本還是小國林立，各自為政，沒有建立統一政權，中國統稱為倭國。直到三世紀中葉，出現了一個大和國，從這時，日本歷史進入大和時代，做為日本主體民族的大和民族開始形成。這一時期又稱古墳時代。

大和民族到底來自哪裡？這個問題歷來眾說紛紜，有的說源於中國，有的說源於韓國，這裡簡單討論一下。如前所述，大和民族的來源是彌生人，彌生人的來源有多個。如果說來源是中國，當時中國處於戰國時期，文化已經成熟，那麼彌生人說的應該是漢語，就算分隔日久，也不至於像今天這樣差別巨大。但從語法結構看，日語和漢語沒有什麼關係，除了從古漢語裡吸收了大量詞彙外。目前有許多學者認為日語和朝鮮語是近親，和中國歷史上的高句麗語也有關係，我們沿著這一思路探討。

從西元前五世紀到西元三世紀，是日本民族形成的關鍵時期。這時正是中國從戰國到秦、漢時期，也是戰亂不斷、人口大量流失的時期。而這時，朝鮮半島上的情況是：北部屬中國，先是箕子朝鮮，接著是衛滿朝鮮，而後是漢四郡；而南部始終存在三個小部落，馬韓、辰韓和弁韓，合稱三韓。三韓中馬韓最大，占領西部；辰韓和弁韓平分東部，其中辰韓靠北，弁韓靠南。

西元前一世紀，來自東北的扶餘人占領了半島北部，建立高句麗國，另一支扶餘人南下征服馬韓部落，建立百濟國。東部的辰韓也建立一個國家，叫新羅。先不說這三國混戰的事，單說從西元前一世紀到三世紀這段時間，我認為百濟和日本語的來源有很大關係。百濟的上層是扶餘人，下層是馬韓人，在這四百年時間裡，百濟足以融合為一個新的民族。而百濟是個海洋國家，海洋國家的特點是喜歡從海路擴散，在這段時間，有大量百濟人移居到九州上一點也不奇怪，日本列島上的彌生人可能主要來自百濟。當然，這段期間也有中國人透過朝鮮半島來到日本，但這種移民不是一蹴而就，很可能先到半島定居，幾代之後再移居日本。另外，離日本最近的弁韓也是日本民族人口一大來源。這兩個族群所占的數量最大，最終影響了日語的發展。在沒有文字的時代，人口數量最終決定了口語的主流方向。

當然，彌生人形成於西元前五世紀，百濟形成於西元前一世紀，前後差了四百年，最早的彌生人和百濟無關，他們的成分複雜，但後續大量的百濟人移入卻影響了日語發展。這解釋了為什麼日語和韓語是近親，又和高句麗語有關。三韓原本就是近親，而百濟的上層和高句麗人講的都是扶餘語。再說後來，新羅聯合唐王朝先滅百濟，再滅高句麗，最後吞併弁韓，統一朝鮮半島，就是現今朝鮮人和韓國人的祖先。所以說，韓國（包括朝鮮）人不是日本的祖先，只不過他們的祖先是近親，當然日本人的來源更複雜一些，包括來自中國的漢人，還有一部分來自當時不屬於中國的越人，這些越人和吳越地區的越人一樣，會種水稻，但不講漢語，所以漢語對日語的影響很小（主要是語法結構，詞彙的影響在唐、宋之後）。

高句麗和百濟被滅亡後，他們的遺民哪裡去了？如果不甘心為奴，最好的出路就是渡海逃亡，大量的新移民湧入，又會進一步影響日語發展。

以上只是我的一些推測，僅供參考，還是說回大和。

大和原本是個地名，是指京都、大阪、奈良之間的一塊盆地。這是日本列島上為數不多的肥沃土地之一，原本豪強林立，經過一番爭鬥後，最後統一成大和國，國君稱大王。

(本文摘自《用地理看歷史：大航海，何以重劃貿易版圖？》/時報出版)

【作者簡介】

李不白

湖北黃岡人，知名作家。

畢業於武漢大學地圖學專業，從事地圖編輯工作十餘年，策劃、出版近百種地圖冊。從小喜歡文學，因文學而讀歷史，二十多年筆耕不輟。

主要作品有《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》、《用地理看歷史：荊州，為何兵家必爭？》，長篇小說《局》、《活見鬼》、《歸去來兮》，以及系列小說《麒麟臺》等。

其《用地理看歷史》系列作品圖文並茂，融地理、地圖、歷史、文化於一體，深受廣大讀者喜愛。