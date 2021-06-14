雖然印度許多地區因疫情的關係陷入水深火熱的狀態，但還是有人選在這個時候大肆舉辦婚禮。印度日前在網路上流傳一段驚人的結婚影片，一對正在辦婚禮的新人準備拍照為幸福的一刻留下紀念時，新娘的妹妹突然在台上「激吻」姊夫，讓一旁的姊姊與現場賓客全看傻眼。

根據印度媒體《Times Now》，一對新人不久前不畏疫情在當地舉行傳統的婚禮，儀式結束後新郎與新娘必須分別坐在舞台椅子上的兩側，等待賓客輪流上台與新人合影，但就在新娘準備與娘家人合照時，新娘的妹妹們原本分別坐在新郎與新娘的中間及兩側，待攝影師一按下快門，坐在新郎旁邊的其中一名新娘妹妹突然站起來抱住姊夫的頭並開始激吻對方，讓一旁的親友及新娘都傻眼。

而這段畫面也被賓客拍下並上傳至網路上，影片中新郎被小姨子突如其來的舉動嚇了一跳不斷掙扎，但小姨子始終不肯鬆手，過了幾秒才滿意的放開姊夫，雖然新娘妹妹脫序的行為讓現場所有人全愣住，但沒多久後大家就開始哈哈大笑。

鬧事的小姨子事後表示，她與姊夫並非有什麼「特殊關係」，純屬好玩、有趣想要鬧一下姊夫才會做出這種舉動，影片上傳後也吸引不少網友留言轉發，紛紛留言「新郎一臉矇」、「我要是她姊姊肯定氣死」、「這一點都不好笑」、「她有想過姊姊與姊夫的感受嗎」，引發話題。