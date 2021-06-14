知名連鎖壽司店今年3月舉辦促銷活動，只要名字中有「鮭魚」兩個字，就可以免費吃壽司大餐，沒想到全台各地竟有數百人紛紛前去改名，掀起一波「鮭魚之亂」。而這個事件最近也登上了德國的益智節目，詢問「為了免費的壽司吃到飽，台灣人做了什麼事？」，結果參賽者卻答錯了。

德國益智節目「誰知道這種事？（Wer weiß denn sowas？）」在本月9日的播出內容中，喜劇演員史崔特（Torsten Sträter）和努爾（Dieter Nuhr）被問到，「為了獲得跟朋友一起吃免費的壽司吃到飽的資格，台灣人做了什麼事？」，選項分別為A「數千人紛紛紋上壽司刺青」、B「數十人在大米池裡游泳」、C「數百人將自己的名字改成『鮭魚』」。

在經過充分討論和深思熟慮之下，史崔特和努爾最終選擇了B選項，然而觀看解答影片時才發現自己答錯了，得知正確答案是C的時候表情看起來更是相當錯愕、不敢置信。

台灣網友看到節目片段後分享到臉書上，引發大家熱烈討論，紛紛留言：「B比較合乎有點瘋狂又不會太瘋狂的行為，但現實不是」、「B看起來還真的比較正常」、「台灣第一次，世界都在看」、「台灣之光啊！」、「就說會丟臉還不信，這個人一輩子會記得台灣」、「很多國家都有讓人難以理解的習俗或事件發生，所以其實也沒什麼好丟臉的」。