隨著夏天到來，芒果、荔枝、西瓜等夏季水果開始盛產，大陸華南地區更是荔枝的重要產地，每年都有超過百萬噸的產量，尤其是廣西省靈山縣更是當地知名的荔枝之鄉。其中有一棵據傳已有千年歷史的荔枝樹，近日也已經結果採收，即使價格昂貴依然被饕客們搶購一空。

根據大陸媒體《沸點新聞》的報導，位於廣西省靈山縣欽州市的「千年荔枝樹」，日前在網路上爆紅後便有不少人等著它結果，近日終於等到荔枝上市的季節，但每斤(每0.5公斤）荔枝卻要價888人民幣（約新台幣3,851元)，一顆荔枝為68元人民幣（約新台幣295元），讓不少人大感驚奇。

靈山縣政府工作人員接受採訪時表示，靈山縣雖有糯米糍、桂味、妃子笑、三月紅等多個品種，但市面上的價格大約為一斤8元人民幣左右（約新台幣70元/公斤），雖然當地確實有一棵受政府保護的千年荔枝樹，但一斤要888元人民幣是市場刻意炒作的價格。

不過，即使如此還是吸引不少饕客爭相搶購，承接該荔枝樹的黃姓老闆表示，因為它是唯一的一棵千年荔枝樹，由一個家族所擁有，所以自他承接後一路賣到現在一直都有人訂購，今年已經有人搶先下訂了300多斤（約150公斤），預估樹上只剩100斤以內（約50公斤），加上管理成本昂貴，所以價格會開始飆漲。

另外，黃老闆還提到靈山縣荔枝種類繁多、產業發達，而千年荔枝樹的品種為「靈山香荔」，成熟期短但肉質比一般的荔枝更加鮮甜、清脆，而且還是文物保護單位認證為1500年的歷史老樹，因此吸引不少人搶購。