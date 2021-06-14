大部分人都希望能夠找到合適的另一半，可以相互扶持、依靠，而在動物的世界中，雖然繁衍後代才是最重要的任務，但仍有不少動物都和人類擁有相同的感情，需要伴侶的陪伴和支持。然而在巴西一間鳥類公園，竟有一隻蓑羽鶴因為找不到伴侶，而愛上了鏡子裡的自己。

巴西一間鳥類公園幾年前引進了2雄1雌的蓑羽鶴，其中一隻雄鶴名為Grow，等到牠開始適應新環境的時候，卻發現自己唯一可以追求的同類，已經被一起來巴西的同伴先下手為強了，Grow仍不放棄希望，開始轉而向其他的鳥類求愛，但全都遭到拒絕，Grow就這樣成為了園區內唯一的「單身鳥」。

然而某天，Grow卻注意到園區內擺放的鏡子，牠走近一看就深深被鏡子裡的自己所吸引，就此深陷愛河，從那天開始，不管颳風下雨，Grow每天都會來到鏡子前，痴痴地望著倒影，和自己談一場甜蜜的戀愛。對此生物學家安潔莉娜表示，Grow因為找不到同類伴侶，很可能誤將鏡子裡的倒影當成自己的另一半了。

而飼育員也透露，這樣「自戀」的情況其實是完全沒有問題的，因為目前和雌鶴配對的雄鶴還未具備生育能力，雌鶴為了繁衍後代最終還是會來找Grow交配，而Grow就有機會能夠從這場假想的戀愛中逃脫出去，和真正的同類成為伴侶。

據悉，蓑羽鶴又稱閨秀鶴，主要分布在亞洲中部，每年會從大陸與蒙古邊境地區往南遷徙，飛越喜馬拉雅山到印度塔爾沙漠地區過冬；蓑羽鶴大多擁有灰黑色的羽毛、紅色的眼睛，成年後體長約為80公分，是世界上所有鶴裡體型最小的。