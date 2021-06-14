北韓領導人金正恩為了鞏固金氏王朝的權力及地位，不久前才透過官方媒體公開譴責「資本主義」帶來的社會影響，更大動作處決走私或持有、散播南韓影劇及音樂的人，近日又有外國媒體取得外流的北韓官方文件，內容除了不准民眾仿效南韓潮流文化外，金正恩更下令北韓女性不准稱呼自己男友或丈夫為「歐巴」（오빠），而是稱他們為「同志」（동무）。

根據《紐約時報》等外國媒體的綜合報導，金正恩近年來為了鞏固地位，將歐美流行文化以及南韓流行文化視為國家毒瘤，透過官方媒體一連發表多篇報導譴責「反社會主義者和非社會主義」在北韓造成的「負面」影響力，尤其是語言相通的南韓影視及K-POP文化，更被金正恩形容為「腐敗文化」，這種文化的滲透將會讓國家變成一道潮溼的牆慢慢崩毀，因此金正恩除了下令禁止年輕人仿效南韓明星的髮型、服裝外，還大動作的處決散播南韓影視文化的相關人員，讓北韓民眾相當恐懼。

另外，近日亞洲國際出版社（Asia Press International）所取得的北韓官方文件中顯示，因為部分北韓民眾會透過網路搜尋各種南韓用語並加以模仿，尤其是韓劇中女主角稱呼男友為「歐巴」的親密暱稱，都被金正恩視為「墮落的用語」，因此也下令禁止使用，只能稱呼對方為「男同志」，如果被人發現她們在簡訊中或是日常對話中使用「南方用語」，便會被抓起來流放偏鄉。

經營走私南韓文化網站的北韓脫北者鄭光日（音譯）受訪時表示，北韓年輕人一直認為他們不欠金正恩，如果他不想失去金氏王朝的根基，就必須重新檢視對年輕人意識型態的控制。另外報導中也透露，北韓政府長期將南韓塑造成滿街乞丐的煉獄，但受饑荒所苦的北韓年輕人卻透過韓劇得知，南韓民眾不僅生活無虞還流行節食減肥，讓他們認知北韓政府的假象，因此早就有不少年輕人將南韓流行文化視為珍寶、閉門觀看。

不過，近日金正恩出席主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議時，卻被拍到過去相當圓潤的身形「縮水」，不少外媒認為他消失的這一個月身體應該出現狀況無法久活於世，但也有專家認為他是為了健康減肥兼避疫。而韓國統一部內部則表示，目前北韓並未有金正恩身體出現異狀的消息流出。