大陸央視一名女記者王冰冰，因為擁有甜美笑容和鄰家女孩的氣質，擄獲大批網友的心，更封她為新一代「國民情人」。近日大陸高考結束，內蒙古一名女考生因為外貌神似王冰冰而爆紅，相關的受訪影片吸引許多人觀看，大家紛紛直呼有「初戀的感覺」。

綜合陸媒報導，內蒙古師範大學附屬中學的高三學生雲夢瑤長相甜美，和央視女記者王冰冰非常神似，因此日前她剛完成高考、走出考場，就被學弟學妹包圍，想和她合照、要簽名。雲夢瑤接受校外採訪時表示，自己剛考完試心情十分激動，短期內想先出去玩一玩、放鬆心情，其中最希望到南方看看。

另外她也透露，自己雖然是理科生，但對烹飪很有興趣，未來會選擇就讀哪個專業還需要再多加考慮，不過認為自己這次的考試考得還不錯；當被問及長得像王冰冰時，雲夢瑤也羞澀地表示，在生活中經常聽到有人這樣說。

這段新聞影片曝光後，讓她很快就在網路上爆紅，不少人都直呼有初戀的感覺，「跟冰冰一樣，都是甜妹子，給人很舒服的感覺」、「她好可愛！我瘋狂心動！」、「這笑容真是讓人沒有抵抗力」、「冰冰，以後不要再給我打電話了，我怕夢瑤誤會！」、「這聲老婆我先叫了！」、「原本冰冰的心現在已經變瑤瑤的了」。