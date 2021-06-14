受到新冠肺炎疫情影響，全球不少學校的畢業典禮都改採線上模式，避免群聚感染的風險。加拿大一名女大生因為畢業典禮改成線上舉辦，所以繳交了一張「蹲馬桶」時隨便拍的照片給學校使用，然而在當天卻發現所有同學都非常正式，只有自己蓬頭垢面，讓她備感衝擊。事後她將這個超糗經歷分享，引發大批網友爆笑，紛紛表示：「絕對不會忘記妳」。

根據《LADBible》報導，今年畢業的加拿大女大生可兒絲（Ruby Coles），近日在TikTok上分享了一段影片，表示學校要求學生們各自繳交一張線上畢典使用的照片，當時她沒有想太多，在廁所上大號的時候，就順手拍了一張狼狽的自拍照並交了出去。

豈料到了畢業典禮當天，可兒絲突然發現所有同學都非常認真對待這件事，幾乎每個人都身穿正式的服裝、梳著整齊的頭髮，結果輪到她自己時，螢幕上突然出現可兒絲披頭散髮、瞇著眼睛，並且以詭異低角度拍攝的照片，讓她忍不住大笑出聲，並將這段糗事全程拍攝下來。

雖然可兒絲在畢業典禮上如此與眾不同，但她的態度卻十分坦然，直言自己對於上交這張照片並不後悔。而影片曝光後，大批網友全都被可兒絲的照片給逗樂了，紛紛笑說：「妳絕對不會被同學忘記，這是可以肯定的」、「製作影片的人看到這張照片的時候一定滿臉困惑」、「妳拍了史上最完美的照片」、「我快笑死了，真的要向妳致敬」。