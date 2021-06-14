一路「象」北！近日原本棲息在雲南西雙版納的一群野生亞洲象展開了遷移之旅，一路經過普洱、玉溪、昆明

大陸雲南北遷象群日前進入昆明地區後似乎愛上了這片土地，不斷在昆明玉溪市中小範圍的活動沒有繼續向前，近日相關保育單位透過空拍機監測象群動向時，又再次拍到象群倒地排排睡的溫馨畫面，小象還疑似夢到自己在狂奔的場面，頻頻伸出小腳踩在母象的臉上，讓網友直呼「太可愛了」。

根據大陸媒體《封面新聞》的報導，雲南北遷野象群自6月初進入昆明地區後，便一直滯留在玉溪市不斷徘徊，昆明地方政府只好緊急向居民發出「防象通知」嚴陣以待，好在象群只有在四處遊走沒有攻擊居民，期間還會自己打開居民庭院裡的水龍頭喝水，或是在田地裡找東西吃，沒有在當地造成太嚴重的破壞，與當地民眾保持著安全距離，「人象和平」的景象也難得受到不少外媒的報導與讚賞。

而先前大陸保育監測單位曾透過空拍機拍到象群集體倒地休息的珍貴畫面，近日又再次捕捉到可愛的睡姿。影片中只見象群乖乖的倒成一排睡覺，看起來就像疊羅漢一樣，而睡在上頭的其中一隻小象疑似在做夢，竟睡到一半閉著眼睛不斷的伸出小腳狂踢，甚至踹到睡在底下的媽媽，一下踩眼睛一下踩鼻子，逗趣模樣吸引上萬人瘋狂轉發。

網友紛紛留言「實力演繹”蹬鼻子上臉”」、「小象夢到自己在路跑」、「小腳實在太萌了」、「早點還給牠們棲息地吧」、「跟我兒子一樣，之前我還被踹到眼睛腫起來了」、「可愛慘了」。