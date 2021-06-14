許多屋主為了避免房子租出去後被不良房客破壞或是延遲租金，因此都會在租屋前再三確認房客的情況，大陸一名房東也是一樣，將名下另一套房產租給一名外表亮麗、看起來相當乾淨的女房客。日前房東接到房客通知自家的房屋漏水，衝到屋內查看卻被眼前的景象給嚇傻。

根據大陸媒體《沸點新聞》的報導，一名住在大陸黑龍江省哈爾濱市的屋主，日前收到2樓房客齊姓女子的通知，表示自己家裡的天花板近日突然漏水，經過屋主檢查後發現漏水的地點疑似來自3樓正妹房客的住家，趕緊聯絡3樓的正妹房客，告知她將進屋查看，沒想到正妹房客卻傳訊息回覆，要求大家不許進入自己的屋內，但房東解釋房子漏水需要儘快處理才不會釀成更多問題，因此房東直接拿著備用鑰匙開門進屋。

但一開門房東與齊女都被眼前的景象嚇壞，房內各處堆滿了塑膠袋、便當盒、飲料罐等各種垃圾，甚至還有吃剩的菜湯流到地面上臭氣薰天，讓人看了直發噁，而他們進房沒多久房東又收到正妹房客「拜託別開衣櫥」的詭異簡訊，讓房東更加覺得奇怪，小心翼翼打開衣櫥才發現正妹房客躲在其中，把所有人都嚇壞，以為看到一具屍體。

正妹房客解釋，先前她將房子借給另一名朋友住，直到近日才回家，沒想到對方竟然把房子搞成這樣，而且完全找不到人，她當下因為不知道該怎麼面對房東因此躲到衣櫥裡，現在女房客也只能將房子打掃乾淨、賠償房東損失後搬離，但離譜行徑還是讓網友看了直呼「太誇張了」。