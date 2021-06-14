狗狗對主人的情感真的是不容質疑的！美國一名退休警長在今年4月因為腦癌過世，和他搭檔16年、彼此形影不離的警犬，竟也在數小時後離世，和主人一同去往天堂，讓警長的家屬相當感動又不捨，決定讓他們一起入土為安，希望他們能夠永遠陪伴在彼此身邊。

綜合外媒報導，前警長麥克利蘭（Dan McClelland）從警44年，退休前一直在俄亥俄州吉奧格郡（Geauga County, OH）警局服務，而他的好搭檔警犬米吉（Midge）則在2006年加入警隊，是吉娃娃與捕鼠梗犬混種的嗅探犬，雖然身形十分嬌小，但工作能力不容小覷，溫馴的米吉搜車時不但不會破壞車內裝飾，更不會留下泥土腳印，要鑽到車底搜查也是輕而易舉的事情。

在過去的16年期間，麥克利蘭和米吉幾乎是形影不離，這組默契十足的搭檔也成為當地的明星，曾登上日間脫口秀以及全國性雜誌，每次到學校訪問時也很受到學童們的歡迎。不過新任警長希爾登布蘭德（Scott Hildenbrand）笑稱米吉的人氣更高，就連麥克利蘭也曾開玩笑地說道，如果在巡遊的花車上看到他們，人們肯定會說：「嘿！那是米吉和某個人」。

麥克利蘭在2016年退休後也沒有和米吉分離，他曾帶著妻子和米吉四處遊山玩水，日子過得幸福又快樂；然而近幾年麥克利蘭卻深受腦癌折磨，最終在今年4月病逝，享年67歲，沒想到幾個小時後，患有腎衰竭的米吉也跟著離世，讓家屬都感到震驚且感動。

希爾登布蘭德對此表示：「他們就像是結婚70年的夫妻在幾個小時內相繼離世一樣，我覺得這有些詩意」，而家屬也決定要讓米吉和麥克利蘭一起入土為安，希望他們能夠永遠陪伴在彼此身邊。