俄羅斯24歲知名女模兼網紅莉薩古列娃(Liza Gulyaewa) 以精緻五官、火辣身材在網路上走紅，但日前她卻在抖音上拍影片自爆自己的長相很老成，並公開媽媽的合照，沒想到媽媽凍齡的外表竟看起來跟她一般無二，讓不少網友分不清楚到底誰才是媽媽。

根據英國媒體《太陽報》的報導，莉薩古列娃擁有精緻外表、空靈藍眼，加上凹凸有致的魔鬼身材，以及前衛的穿搭風格，使她IG吸引超過20萬人追蹤，是不少廠商爭相合作的女模之一。而目前定居在英國倫敦的她，近日卻在個人抖音帳號上拍攝一段影片自嘲「長相很臭老」，影片中她表示「許多人都想知道如何才能像我一樣年輕，但看到我媽之後....」，下一秒便貼出她與45歲媽媽的合照，只見照片中的兩人不僅外貌相似，媽媽超凍齡的外表更讓人分不出誰是誰，甚至還有人認為媽媽看起來比她還更年輕，吸引超過54萬人轉發分享。

許多網友看到後也傻眼表示「她其實是你妹妹吧」、「想騙我，其實是你妹」、「我媽長這樣該有多好」、「再次印證了女兒像媽媽這句話」、「一家都是神基因」、「媽媽長得太年輕了吧」、「媽媽到底在哪？」，甚至還有網友直接問「媽媽單身嗎？」，莉薩古列娃則立即回覆「她跟爸爸結婚超過26年，感情依然很要好」引起網友熱烈討論。