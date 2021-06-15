印度一名76歲老翁享盡齊人之福，迎娶39名妻子、育有89名兒女，以「世界最大家族」聞名於全球，還曾多次登上國際版面，全家人共同居住在一棟透天厝中，生活幸福美滿，原本老翁還想再娶第40名妻子，然而本月13日卻驚傳過世消息，留下了全家共161口人。

A man in India believed to have headed the "world's largest family", has died aged 76.



Ziona Chana has left behind 38 wives and 89 children https://t.co/w802gHX40T pic.twitter.com/vub1xcx2Oc — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 14, 2021

根據《BBC》報導，齊奧納（Ziona Chana）居住在米佐拉姆邦某村莊中，是當地基督教教派「Chana Pawl」領袖，該教派允許男子實行一夫多妻，且是由齊奧納的祖父於1942年創立。自從齊奧納17歲和第一任妻子扎蒂安吉（Zathiangi）結婚後，他就開始不斷迎娶新的妻子，最高紀錄曾在1年內娶回10名老婆，齊奧納稱自己和每個人都相處融洽，每晚的枕邊人也會依照規定輪流。

為了容納龐大的家族人數，齊奧納也特別建了一間透天厝「Chhuan Thar Run」，房子共有4層樓、100個隔間，齊奧納本人的臥室是全家最大的，越年輕的老婆房間就會離他越近，而第一任妻子扎蒂安吉負責管家，安排每位妻子做不同的家務工作；目前這棟容納了161人的透天厝也成為該邦著名的觀光景點。

據報導稱，齊奧納在生前有糖尿病和高血壓的病史，本月13日因為病情惡化被送往醫院，然而抵達時就已經不治身亡，米佐拉姆邦部長佐拉但加（Zoramthanga）得知消息後，也在推特上發文哀悼：「我們懷著沉重心情向齊奧納先生告別」，並感謝他一直以來為整個邦和村莊帶來的經濟幫助。