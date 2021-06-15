隨著科技不斷創新與進步，網路上出現各式各樣的修圖與濾鏡軟體，塑造出不少「網路美女」，也衍生出不少詐騙案。因此日本搞笑女星大久保佳代子近日就在TikTok帳號上親自示範「甜心網美與現實的差別」美顏濾鏡對比影片，令不少網友直呼「太崩潰了」。

大久保佳代子在今年5月底才開設TikTok帳號，就吸引超過2萬人追蹤、9萬人按讚，本月5日她再度更新影片，只見她在影片中開啟一半的「甜心濾鏡」，吸著吸管喝著飲料，在鏡頭前擺出各種可愛、甜美的表情與動作，宛如網路上的網紅正妹一樣，接著再跳回另一半的「現實濾鏡」畫面秀出真面目，之後來回穿梭在兩個對比畫面中，吸引超過8萬人點閱按讚跟分享。

不少網友看到後紛紛留言「欸？？？？！！！！！」、「只有最初可愛」、「這影片太令人幻滅了」、「好崩潰的對比」、「這是看甜心如何一秒變大嬸嗎」、「我再也不相信什麼網路美女了」、「一切都是詐騙」、「做濾鏡APP的人真可惡讓我們不斷受騙，哈」、「妳可以一直都在可愛的那一邊嗎」、「只要有濾鏡人人都能是美女」，引起熱烈討論。

大久保佳代子是日本知名搞笑女藝人，也是搞笑團體「綠洲二人組」（オアシズ；Oasiz）的成員之一，她因活潑的個性與幽默的主持風格大受觀眾喜愛，目前也是《男女糾察隊》等各大知名綜藝節目的固定班底，人氣持續攀升。