結婚是人生最重要的時刻之一，大家都希望能夠幸福平安地度過。美國一名女子近日分享一段婚禮影片，當時她正穿著白紗走在紅毯上，她的丈夫則站在前方，笑看著她緩緩朝自己走來，豈料下秒他卻瞬間變臉，從口袋裡掏出手機低頭查看，讓不少人都覺得十分傻眼。

根據《每日郵報》報導，居住在溫哥華的蘿倫（Taylor Loren）近日在TikTok上分享了一段4年前結婚時的片段，從畫面可以看到，她的丈夫身穿藍色西裝，正笑容滿面地看著她緩慢走過紅毯。

蘿倫在影片打上字幕，表示：「4年前的今天，我走上紅毯嫁給一生摯愛，這是我們一生中最重要、最感人的時刻，而我的丈夫做了一件最浪漫的事情」，只見最後她丈夫的表情突然變得嚴肅，並從褲子口袋裡掏出手機低頭查看。

影片曝光後吸引大批網友觀看，至今已超過260萬觀看人次，不少人看到蘿倫丈夫的表現後感到非常生氣，不過也有人出面緩頰，認為他只是太過緊張，或是將結婚誓詞存在手機內了，需要拿出來查看一下。

事後蘿倫也更新了後續，她直接當面採訪自己的丈夫，詢問他在婚禮時拿出手機的原因，而對方則笑著回答：「因為加密貨幣交易永不休息」，蘿倫聽完後表情寫滿無奈，盯著鏡頭說了一句：「我們還沒離婚」，逗趣的互動讓網友們全都笑翻了。