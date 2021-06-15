印度一名人妻被指控和別的男人外遇，甚至還為了「小王」離家出走，直到最近才回到丈夫身邊，豈料她才剛踏進家門不久，就慘被村民拖出家門處以私刑，村民先扒光她身上的衣物不斷辱罵，更逼迫她遊街示眾，女子受辱的影片全程被拍下，還流傳到網路上，才讓這起私刑事件得以曝光。

The incident took place in Kumargram assembly constituency of Alipurduar district where a woman was stripped naked and taken to the streets. The police have not arrested any miscreant so far. What kind of Bengal do we live in? @narendramodi @AmitShah @jdhankhar1 @KhanSaumitra pic.twitter.com/uoWKs2LCNa — Biplab Das (@BiplabDasBjym) June 13, 2021

根據當地媒體報導，這起事件發生在西孟加拉邦（West Bengal），一名35歲的婦女被指控和其他男人有染，甚至在6個月前還和小王私奔，直到最近才回到丈夫身邊。本月9日她返回家中，沒想到晚上就有一群村民進入她家，詢問她這幾個月都去了哪裡，這名婦女一時回答不出來，竟遭到村民辱罵圍毆，並被拖出家門、扒光身上衣物，逼迫她遊街示眾。

村裡其他人見狀都沒有報警，而「私刑懲罰」的過程則被一旁參與的村民拍攝下來，直到13日開始在網路上瘋傳，才讓這起事件曝光，引來當局關注。據了解，這名婦女在受辱後便消失無蹤，直到丈夫帶著警方到位於阿薩姆邦（Assam）的娘家後，才終於將妻子找回。

A group of villagers, belonging to Tribal community, tortured another tribal woman last Thursday night. 6 people arrested that day. We got 12-day remand for further investigation. Raids are on to arrest the other accused & action will be taken as per law: SP Bholanath Pandey pic.twitter.com/rNIAeiNhSp — ANI (@ANI) June 15, 2021

事後這名受害婦女在丈夫的陪同下前往警局報案，根據調查，這起事件是由和受害者同村莊的一群年輕人發起，目前11名嫌犯中已經有6人遭到逮捕，警方預計會將他們拘留12天，並進行更進一步的調查，其餘嫌犯仍在通緝當中。