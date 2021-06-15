美國加利福尼亞州（California）日前發生一起離譜的闖空門案。女屋主晚間睡覺時聽到客廳傳來怪異的聲音，便叫醒先生去查看，沒想到只穿著一條內褲的男屋主，竟與剛洗澡出來的歹徒撞個正著，而且兩人還同時光著上半身，讓場面瞬間陷入尷尬。

根據外國媒體《FOX10 NEWS》報導，一對住在加州的夫妻在10日晚間進房入睡後，女屋主不斷聽到1樓客廳傳來奇怪的聲響，讓她相當害怕擔心有人闖入家中偷竊，趕緊將睡在一旁的丈夫史帝夫（Steve）搖醒同時報警，而原本裸著身體的史蒂夫聽到聲音後也穿上內褲並拿起手槍下樓查看。

沒想到卻剛好在樓梯間撞見剛洗完澡出來的嫌犯弗雷塔斯（Freitas），當時弗雷塔斯只圍著一條浴巾、裸著上半身與史帝夫尷尬相視了一會，史帝夫才回過神來質問對方闖進他家裡想幹嘛，弗雷塔斯則是回應「我不得不這麼做」，讓史帝夫滿頭問號，接著警方以最快的速度抵達現場，將25歲的弗雷塔斯逮捕回警局。

史帝夫接受採訪時表示，弗雷塔斯當晚拿著庭院裡的兔子飾品砸破大門上的玻璃，再將手伸進屋內打開門鎖進到家中，不過對史帝夫來說，弗雷塔斯只是個孩子，因此即使被弗雷塔斯嚇個半死也沒有對他開槍，更強調「如果換成別人，他可能已經中槍倒地了」。