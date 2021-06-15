不少人對於「戰鬥民族」（俄羅斯）女性的印象都是身材高䠷、金髮碧眼，而近日俄羅斯聯邦監獄所舉辦的「女獄警選美比賽」中，參選比賽的女警一個比一個還漂亮，甚至還有女警長得比女星還美，讓不少人直呼「太難選了」。

根據俄羅斯當地媒體的報導，俄羅斯聯邦監獄署（Federal Penitentiary Service）在近日舉辦「2021年懲戒系統小姐選美比賽」（The Miss Penal System Contest 2021）中，吸引超過上百位女獄警參加比賽，參賽的佳麗必須先拍攝4段影片，分別表演舞蹈、介紹俄羅斯美景、宣揚自己的職業以及裝扮成博物館展出的人物，另外還需要提供身穿禮服的照片，與獄警制服照來證明身分，才能進入比賽，經過一番激烈的競爭後，只剩下12位佳麗進入決賽。

決戰方式除了由男性居多的裁判小組給出評分外，主辦單位也開放給一般民眾，在當地時間6月7日至6月11日這段時間線上投票，最後再綜合評比選出最美的女獄警，而在公開的照片中，她們不僅外貌出眾，就連身材也相當火辣，讓支持者十分期待票選結果。不過選美比賽卻引起女權運動家克拉西爾尼柯娃（Nastya Krasilnikova）的反彈，她認為這樣的活動是在物化女性，讓民眾只看表面不看專業。

Russia’s Federal Penitentiary Service organized a beauty contest ‘Miss Penal System Contest 2021’ to crown the most beautiful Russian Prison Warden. As many as 12 women finalists were shortlisted to be crowned as a Lock-up Lady of the year to professionally lock the jail inmates. pic.twitter.com/U2jT4HVlcH — Alter Ego (@Alter_Ego45) June 11, 2021

但報導中也指出，由俄羅斯政府機構所舉辦的「女警選美比賽」已並非第一次，2019年時俄羅斯國民警衛隊也曾舉辦選美活動，當時由女警赫拉姆佐娃 （Anna Khramtsova）獲得冠軍，而她也因為精緻五官、火辣身材而在網路上爆紅，但也因為她在IG上曾不小心拍到國安機構內的部份設施而觸犯法律，最後慘遭開除。