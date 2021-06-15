【LIVE直播】一路「象」北！雲南野生象群最新畫面｜2021.06.08

大陸雲南西雙版納是著名的野生亞洲象保育區，然而從去年3月開始，有15隻大象突然一路向北遷徙近500公里，如今已進入昆明地區徘徊，不過有一隻小公象自8天前「離家出走」後，便再也沒有返回同伴身邊，兩者間距離10多公里，有專家認為這隻小公象並不是真的「離群」，而是像人類一樣「叛逆期到了」。

綜合陸媒報導，雲南北移象群從本月5日離開昆明晉甯進入玉溪易門後，已經停留約一個禮拜的時間，昆明地方政府也緊急向居民發布「防象通知」，所幸象群只有在四周遊走，並沒有出現攻擊行為，然而牠們一路上吃吃喝喝，仍造成不少農作物的經濟破壞。

關於象群不斷在昆明當地徘徊的原因，雲南西雙版納國家級自然保護區管護局高級工程師沈慶仲認為，可能因為當地是河谷地帶，天氣較熱、食物豐富，有牠們能夠食用的芭蕉、玉米等，所以才待在這裡久久不願離開。

而一隻尚未性成熟的小公象自8天前離群後，就獨自往東北方移動，距離原本的象群約10多公里，沈慶仲推測這隻小公象並不是真的離群，而是像人類的青春期一樣，叛逆期到了，喜歡「離家出走」幾天、甚至幾個月才回家。

此外在本月11、12日時，象群跟監觀測團隊也發現，首領的母象曾朝著小公象的方向叫喚，而同一時間小公象也對著象群方向叫，雙方發出聲音的時候還配合著一些肢體動作，雲南大學生態與環境學院教授陳明勇認為，象群不移動的原因除了食物以外，很可能也是為了等待小公象歸隊。