不久前大陸才發生寵物店賣錯蛇，將有毒眼鏡蛇當成無毒蛇賣出，害一名男子在睡覺時被蛇咬傷的案件，沒想到類似的事情又再次發生。大陸一名父親日前在寵物店購買了一對體型較小的「小鴛鴦」，打算給女兒當寵物飼養，沒想到過了一個月，鴛鴦竟暴風成長成「大鴨」，讓他急得找店家理論。

根據大陸媒體《Vista看天下》的報導，一名來自杭州的王先生，於上個月5日帶著女兒前往當地一處商場寵物區逛街，應女兒的要求加上店家的介紹，王先生當時花了70元人民幣（約新台幣302元）購買一對「小鴛鴦」送給女兒當寵物，前後花了幾千塊人民幣購買相關物品，十分悉心照顧，但沒想到才過半個月兩隻鴛鴦的體型越來越大，讓王先生感到相當奇怪，不過當時店家不斷表示「這就是鴛鴦」而且還指出鴛鴦與其他鴨子不同之處，王先生在半信半疑之下繼續飼養。

但過了一個月後，兩隻鴛鴦的體型又比之前長得更大了，連先前購買的小籠子都裝不下，只能買狗籠將牠們關起來，而且外觀及羽毛的顏色也不像網路圖片中的鮮豔、優美，王先生直覺自己被欺騙，氣得找商家理論，而對方給他的回應竟然是「你要是給我的話我就是把牠們殺掉、吃掉」，還聲稱這叫「鴛鴦鴨」，讓王先生氣到說不出話來。

王先生只好聯絡政府單位打算把牠們野放西湖，卻遭到政府單位以「不是保育類動物」為由拒絕野放西湖，因為這兩隻「鴛鴦」經過專野鳥類協會鑑定後只是普通的鴨子，另外鴛鴦在大陸為二級保育類動物不能販售，記者還發現店家並沒有張貼任何合法販售動物的官方證明，確實有欺騙消費者購買的嫌疑。

目前當地市場督察管理局已派人介入調查，將找來雙方進行和談並討論這兩隻鴨子該何去何從。但網友看到這誇張的新聞後，還是紛紛留言表示「店家：我是賣你鴛鴦鴨，不是賣你鴛鴦呀」、「70塊能買到2級保育類動物？太逗了吧」、「原來寵物店也玩文字遊戲」、「寵物店真是混淆視聽」、「都保育類動物了還想買」引發熱議。