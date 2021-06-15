外國一名網友近日製作一段短片，分享飛機失事時乘客可能會遭遇到的恐怖經歷，造成大家熱烈討論，更引來從事航空業的工作人員證實，讓不少人都被嚇得表示不敢再搭飛機。

TikTok網友「@jade.loves.crime」經常發布和災難有關的影片，近日他又公開了飛機墜毀的驚人真相，影片旁白透露，在飛機將要墜毀時，除非飛行員執行可控性撞機（Controlled Crash Landing），否則他們幾乎沒有多餘的時間能夠告知乘客。

如果飛機開始向下俯衝，乘客反而可以鬆一口氣，因為他們接下來將無法保持清醒，但在此之前乘客可能會先感受到「無重力狀態」，周圍的物體和手臂都會像在太空中一樣漂浮；而飛機墜毀的瞬間，力量大到可以粉碎人體的骨頭和器官，聽起來雖然很痛苦，但幾乎沒有人能夠感受到這種痛楚。

但如果飛機是在空中爆炸，乘客很可能在墜毀前就先死亡，因為爆炸會使機身破損，導致爆炸性減壓，在乘客身上產生的壓力差足以將人撕碎，他們將會失去視力、思緒開始模糊，接著在最後意識完全消失殆盡，整個過程看似恐怖，不過比起墜毀所承受的折磨還要快速更多。

這段影片受到不少航空公司工作人員的認同，他們解釋「通知乘客」並不是在意外發生時的首要任務，國際航空安全調查員協會（International Society of Air Safety Investigators）的法里爾（Tom Farrier）也曾透露，在意外即將發生的時候，機組人員通常會忙到無法用機上廣播和乘客說任何話，但還是有機會告知乘客任何合適的訊息，好讓他們為接下來將發生的事情做好準備。

不少網友看完影片後都覺得十分害怕，紛紛留言：「解鎖新恐懼：飛機」、「天啊！我就要搭飛機了，看到這個讓我很害怕」、「真是太謝謝妳了，我等一下就要登機了」；不過該網友也出面解釋，飛機基本上都非常安全，失事的機率為1100萬分之一，無須太過擔心。